▲ 【新股IPO】中小企業財務AI慧算賬遞表 上市前投資者包括小米、騰訊、陽光保險等

內地最大中小企業AI財務稅務解決方案商慧算賬遞表，中信證券為獨家保薦人。慧算賬有多個上市前投資者，包括小米 （01810） 持有15.15%、騰訊 （00700） 持有8.86%及陽光保險 （06963） 持6.57%。

慧算賬前稱公瑾科技，自2015年成立，去年市場份額約0.5%，提供SaaS解決方案及專業服務，例如記賬、稅務及咨詢服務，去年推出電子發票系統。集團去年收入按年增48.8%至5.2億元（人民幣，下同），虧損收窄25%至5億元；非國際財務報告準則的經調整虧損收窄23.6%至3億元。截至去年底，慧算賬已處理2.24億份財稅票據，服務71.1家中小微企，全自動交付率79.7%，毛利率按年增2.6個百分點至52%。

慧算賬預期集資將作拓展業務，提高市場滲透率，探索與多元化行業的頭部企業建立戰略夥伴關係；優化財稅解決方案；以及提升技術能力。

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記者：宋佩恩