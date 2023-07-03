【大灣區】大灣區營商景氣指數回落至中性水平線

香港貿易發展局與渣打銀行公佈2023年第二季「渣打大灣區營商景氣指數」 (GBAI) 。其中第二季度的 「營商信心」的「現狀指數」回落至50的中性水平，而 「預期指數」仍保持在擴張區間(58.7)，這是近兩年來的次高值。

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第二季度信貸「預期指數」也保持擴張(51.6)，反映了區內企業對潛在增長的樂觀預期。「預期」和「信貸指數」均表明第三季度將進一步復蘇。

GBAI第二季度各項數據回落並不令人意外。第一季度的表現強勁是基於中國在疫情過後營商情緒迅速反彈。各項子指數在第一季度全面上升後，本季度的表現開始出現差異。「固定資產投資」在各組成部分中得分最高，為52.9分，這表明受訪者仍然看好大灣區的長遠商業前景，認為需求會進一步回復正常，需要投資擴充產能。

在第一季度大幅反彈後，「專業服務」現狀指數上升了4.0點，達到行業最佳的56.1。該行業的預期指數也表現出色，成為唯一高於60點(61.9) 的子指數。「金融服務」及「創新和技術」在行業領域中的跌幅最大。隨著復蘇勢頭放緩而出現的利潤壓力和信貸擔憂，可能影響金融受訪者的情緒。同時隨著全球半導體業處於下行週期，科技行業也面臨不少阻力。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，第二季度GBAI回歸50中性線，鑑於基數效應回復正常，反映出季初至今的全國宏觀數據回軟，以及恢復通關帶來的效應終會消退。儘管如此，整體現狀指數仍未陷入收縮區間，這僅意味復甦勢頭減弱。大灣區是中國多元化經濟引擎的縮影，是整體增長的風向標，認為中國應可繼續在溫和復蘇的道路上前行。

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責任編輯：李智賢

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