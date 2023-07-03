  • 29°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】大灣區營商景氣指數回落至中性水平線

商業 18:38 2023/07/03

分享：

分享：

香港貿易發展局與渣打銀行公佈2023年第二季「渣打大灣區營商景氣指數」 (GBAI) 。其中第二季度的 「營商信心」的「現狀指數」回落至50的中性水平，而 「預期指數」仍保持在擴張區間(58.7)，這是近兩年來的次高值。

【香港就業】ICT行業看俏 9成受訪公司加薪　逾7成高於4%

第二季度信貸「預期指數」也保持擴張(51.6)，反映了區內企業對潛在增長的樂觀預期。「預期」和「信貸指數」均表明第三季度將進一步復蘇。

GBAI第二季度各項數據回落並不令人意外。第一季度的表現強勁是基於中國在疫情過後營商情緒迅速反彈。各項子指數在第一季度全面上升後，本季度的表現開始出現差異。「固定資產投資」在各組成部分中得分最高，為52.9分，這表明受訪者仍然看好大灣區的長遠商業前景，認為需求會進一步回復正常，需要投資擴充產能。

在第一季度大幅反彈後，「專業服務」現狀指數上升了4.0點，達到行業最佳的56.1。該行業的預期指數也表現出色，成為唯一高於60點(61.9) 的子指數。「金融服務」及「創新和技術」在行業領域中的跌幅最大。隨著復蘇勢頭放緩而出現的利潤壓力和信貸擔憂，可能影響金融受訪者的情緒。同時隨著全球半導體業處於下行週期，科技行業也面臨不少阻力。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，第二季度GBAI回歸50中性線，鑑於基數效應回復正常，反映出季初至今的全國宏觀數據回軟，以及恢復通關帶來的效應終會消退。儘管如此，整體現狀指數仍未陷入收縮區間，這僅意味復甦勢頭減弱。大灣區是中國多元化經濟引擎的縮影，是整體增長的風向標，認為中國應可繼續在溫和復蘇的道路上前行。

【香港零售】5月份零售業銷貨價值同比上升18.4%　低於市場預期

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】星巴克加速開店步伐　增寵物友善分店塑形象
開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 中國市場 經濟數據表現 香港貿易發展局 經濟 大灣區 香港 銀行 中國

上一篇文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）

下一篇文章

【香港零售】5月份零售業銷貨價值同比上升18.4%　低於市場預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【中國旅客】Agoda與飛豬合作　優惠價供應全球360多萬個房源
【中國旅客】Agoda與飛豬合作　優惠價供應全球360多萬個房源
【咖啡店商機】星巴克加快開店　推本土美食吸內地客
【咖啡店商機】星巴克加快開店　推本土美食吸內地客
【輻射超標】日本將排核污水　餐廳恐生意插水5成
【輻射超標】日本將排核污水　餐廳恐生意插水5成
【零售調查】港商望拓澳加市場　消費者期望個人化折扣
【零售調查】港商望拓澳加市場　消費者期望個人化折扣
【商場消息】Mikiki與文創品牌抱抱犬合辦寵物生活祭
【商場消息】Mikiki與文創品牌抱抱犬合辦寵物生活祭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款