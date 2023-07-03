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【音樂平台大戰】Spotify搶客新招　擬允許上傳長影片

科技 18:28 2023/07/03

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音樂串流平台向來競爭激烈，各大平台紛紛推出新功能來留住客戶。近日彭博社報道就指出，Spotify正計畫增加播放完整長度音樂影片內容的功能，讓使用者聆聽音樂外，也可有助於提升創作者音樂影片的曝光量。

【AI音樂】AI音樂或無緣格林美獎？　主辦方：必須由人類創作或演唱

【IG新功能】Instagram Notes增新功能　可播放30秒音樂

彭博引述消息人士指，Spotify正與合作伙伴商討，將提供完整音樂影片內容播放的新功能。外媒估計，Spotify為了與競爭對手如YouTube、Apple Music及TikTok較勁，只能利用不同的方式吸引更多用戶關注。

外媒GizmoChina就分析指，Spotify若把音樂影片內容完整納入串流音樂服務之中，對用戶來說確實是好消息，但這做法並不會立即為Spotify帶來大量直接的收入。不過，長遠來說，這將會有助於創作者提升音樂影片的曝光量，進而讓Spotify廣告分潤收益也增加。

不過，消息傳出後Spotify官方回應則是「不予置評」，目前並不清楚這項新服務政策會何時推出。但外媒估計，這應仍正處於測試階段。

【AI音樂】Meta 開源AI生成音樂模型　藉文字、旋律創造新歌

責任編輯：曾曉汶

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