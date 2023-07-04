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美KOL體操少女自爆身價 曾收逾390萬出文

環球社會熱點 08:05 2023/07/04

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現年20歲的美國體操選手Olivia Dunne因容外貌姣好，其社交帳戶擁有過百萬人追蹤。她吸金力驚人早已並非秘密，但她最近透露曾收到逾50萬美元（約390萬港元）贊助，要求她在社交平台發文，數目依然令人震驚。

美斯新約年薪「僅約4.7億」 遠低沙特開價 【下一頁】

Olivia Dunne是路易斯安那州立大學的體操運動員，她近日在播客節目Full Send中透露，至今受到最大筆的發文贊助，涉及金額逾50萬美元。

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美國知名大學體育網站On3數據顯示，其姓名、圖像和肖像權（NIL）估值為330萬美元（約2,574萬港元），在所有大學運動員中拍名第二。她的排名僅次於美國籃球明星勒邦占士（LeBron James）的長子Bronny James，後者估值為660萬美元。

美斯宣傳沙特旅遊業 只做幾件事輕鬆袋近兩億酬勞 【下一頁】

目前Olivia Dunne在Instagram擁有420萬名粉絲，而在TikTok更擁有720萬。外界預料，隨著她繼續在兩個社交平台建立粉絲群，NIL估值將繼續上升。Olivia Dunne將今年秋季重返校園，在大學女子體育日益發展的背景下，她NIL排名穩居女子大學運動員榜首。

Olivia Dunne今年1月時參與雜誌《Sports Illustrated》的拍攝，一段她身穿泳裝的影片於上周發布，隨即成關注焦點。她接受雜誌採訪指，希望透過自身經歷向年輕女孩證明，可以擁有一切，無需在熱愛的事務之間做出選擇並取得成功，需要為自己的成功和夢想訂立期望。

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責任編輯：李俊儀

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