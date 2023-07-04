羅拔迪尼路外孫離世 年僅19歲 （第二版）

現年79歲的奧斯卡影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）的養女Drena日前宣布，其年僅19歲的兒子Leandro已經離世。大批荷里活影視界人士留言，悼念英年早逝的Leandro。

（第二版更新羅拔迪尼路聲明）

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現年51歲的Drena周一（3日）在社交平台Instagram發文，公布其19歲兒子Leandro的死訊。她形容Leandro為「我的美麗甜蜜天使」（My beautiful sweet angel），直言難以想像往後缺少愛兒的日子。

Drena稱好希望陪伴愛子走過人生最後時光，希望他所獲得的愛能夠挽救其性命，但她未有透露兒子死因。Leandro的父親Carlos Mare亦發出一張全黑圖片，惟未發表任何聲明。

據悉，Leandro亦跟隨家族眾人步伐進入影壇，曾出演獲多項奧斯卡提名的電影《星夢情深》（A Star Is Born）。

羅拔迪尼路亦有發出聲明，對外孫Leonardo離世感到非常哀傷，感謝外界的關心，希望此時能讓他們保有私隱，悼念失去Leonardo。

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曾出演美劇《24》的女星Lana Parrilla留言，為Leandro離世感到惋惜，希望Drena節哀順變。曾獲奧斯卡最佳女配角提名的Rosie Perez亦對Leandro離世大感震驚，並向Drena致哀。

Drena為羅拔迪尼路第一任妻子Diahnne Abbott於1971年所生，其後母親在1976年與羅拔迪尼路結婚時獲收養，並改隨繼父姓氏。羅拔迪尼路一共擁有7名子女，年齡最細為今年與華裔女友Tiffany Chen所生的Gia。

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責任編輯：吳漢培