  • 30°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 10:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

羅拔迪尼路外孫離世 年僅19歲 （第二版）

環球社會熱點 10:13 2023/07/04

分享：

分享：

現年79歲的奧斯卡影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）的養女Drena日前宣布，其年僅19歲的兒子Leandro已經離世。大批荷里活影視界人士留言，悼念英年早逝的Leandro。

（第二版更新羅拔迪尼路聲明）

79歲羅拔迪尼路公開滿月愛女照片 同華裔女友因戲結緣 【下一頁】

現年51歲的Drena周一（3日）在社交平台Instagram發文，公布其19歲兒子Leandro的死訊。她形容Leandro為「我的美麗甜蜜天使」（My beautiful sweet angel），直言難以想像往後缺少愛兒的日子。

Drena稱好希望陪伴愛子走過人生最後時光，希望他所獲得的愛能夠挽救其性命，但她未有透露兒子死因。Leandro的父親Carlos Mare亦發出一張全黑圖片，惟未發表任何聲明。

據悉，Leandro亦跟隨家族眾人步伐進入影壇，曾出演獲多項奧斯卡提名的電影《星夢情深》（A Star Is Born）。

羅拔迪尼路亦有發出聲明，對外孫Leonardo離世感到非常哀傷，感謝外界的關心，希望此時能讓他們保有私隱，悼念失去Leonardo。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

荷里活演員工會或罷工 全美影視製作勢停頓 【下一頁】

曾出演美劇《24》的女星Lana Parrilla留言，為Leandro離世感到惋惜，希望Drena節哀順變。曾獲奧斯卡最佳女配角提名的Rosie Perez亦對Leandro離世大感震驚，並向Drena致哀。

Drena為羅拔迪尼路第一任妻子Diahnne Abbott於1971年所生，其後母親在1976年與羅拔迪尼路結婚時獲收養，並改隨繼父姓氏。羅拔迪尼路一共擁有7名子女，年齡最細為今年與華裔女友Tiffany Chen所生的Gia。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Nicolas Cage軼事多多 曾為兒子幻想友人買機票
2023/06/30
Nicolas Cage軼事多多 曾為兒子幻想友人買機票
【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻緩慢 強調非荷里活電影
2023/06/22
【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻緩慢 強調非荷里活電影
阿諾舒華辛力加想選美國總統 指特朗普24年無勝算
2023/06/16
阿諾舒華辛力加想選美國總統 指特朗普24年無勝算
特朗普競選影片涉盜用聲音 麥迪文及賓艾佛力譴責
2023/06/13
特朗普競選影片涉盜用聲音 麥迪文及賓艾佛力譴責
Johnny Depp力撐愛女新劇 「爭議大代表選擇正確」
2023/06/09
Johnny Depp力撐愛女新劇 「爭議大代表選擇正確」

你可能感興趣

Nicolas Cage軼事多多 曾為兒子幻想友人買機票
08:05 2023/06/30
Nicolas Cage軼事多多 曾為兒子幻想友人買機票
【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻緩慢 強調非荷里活電影
10:52 2023/06/22
【俄烏戰爭】澤連斯基認反攻緩慢 強調非荷里活電影
阿諾舒華辛力加想選美國總統 指特朗普24年無勝算
17:35 2023/06/16
阿諾舒華辛力加想選美國總統 指特朗普24年無勝算
荷里活 網絡熱話 演員 社交平台 奧斯卡 Instagram

下一篇文章

美KOL體操少女自爆身價 曾收逾390萬出文
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】俄軍傳4地區取進展 澤連斯基認反攻暫成效有限（持續更新）
【俄烏戰爭】俄軍傳4地區取進展 澤連斯基認反攻暫成效有限（持續更新）
哈里梅根連失Netflix同Spotify合約 歸咎唔好彩
哈里梅根連失Netflix同Spotify合約 歸咎唔好彩
Taylor Swift歌迷包到實買紀念品 原來怕公司發現詐病請假（有片）
Taylor Swift歌迷包到實買紀念品 原來怕公司發現詐病請假（有片）
法國非裔司機遭警射殺 死者外祖母促示威者停止騷亂
法國非裔司機遭警射殺 死者外祖母促示威者停止騷亂
美斯新約年薪「僅約4.7億」 遠低沙特開價
美斯新約年薪「僅約4.7億」 遠低沙特開價
全球最「長壽」報章紙本停刊 頭版以數字紀念320年歷史
全球最「長壽」報章紙本停刊 頭版以數字紀念320年歷史
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款