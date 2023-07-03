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【內房危機】世茂已就保存東涌酒店與項目貸款人訂立最終協議　有關酒店或成重組資產一部分

股市 18:11 2023/07/03

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世茂已就保存東涌酒店與項目貸款人訂立最終協議

世茂集團 （00813） 表示，作為保存香港東涌世茂喜來登酒店及香港東涌福朋喜來登酒店價值工作的一部分，集團已於2023年6月，成功與項目貸款人就重組東涌酒店現有項目貸款融資訂立最終協議，東涌酒店可能構成擬議重組補充增信措施資產包的一部分。

世茂指，過去數月持續積極推進集團的擬議境外債務重組工作，已將重組方案的草案發送予美元債債權人小組及協調委員會的顧問，公司及其顧問正在與協調委員會和美元債債權人小組的顧問努力合作，以促進盡職調查工作，以了解集團的最新營運情況，並驗證公司提出的重組方案的可行性，各方正努力收窄重組方案項下各類債權人之間就不同經濟條款的分歧。

世茂今年首5個月累計合約銷售總額約為238.6億元人民幣，累計合約銷售總面積為158.13萬平方米，集團將繼續專注於完成及交付物業項目以及改善銷售業績，以確保業務穩定且可持續營運。

更多【內房危機】消息    

相關文章：【世茂813】世茂放售東涌喜來登酒店、開業僅3年　連同灣景薈商場一併放售

相關文章：【內房危機】世茂集團子公司世茂建設去年營收挫49.2%　虧損擴至171億人幣

編輯：陳韻妍

港股 貸款融資 世茂集團（00813） 酒店 東涌
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