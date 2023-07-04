  • 28°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 08:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港就業】ICT行業看俏 9成受訪公司加薪　逾7成高於4%

商業 08:30 2023/07/04

分享：

分享：

香港電腦學會最近公佈最新的資訊及通訊科技(ICT)行業薪酬趨勢調查，顯示今年有九成受訪公司預期會提升ICT從業員的薪酬，當中77.78%公司的平均增幅將高於4%。

【香港零售】5月份零售業銷貨價值同比上升18.4%　低於市場預期

【疫後展覽】廠商會下半年辦4展覽　國際教育及職業展周末先搶閘

事實上，去年疫情期間，有86.67%的本地ICT從業員獲加薪，其中73.08%的加幅高於4%，跑贏財政預算案所公布的1.7%通賬率。面對疫情，有七成受訪公司並無裁減ICT人員，56.67%更逆市增聘ICT人手，顯示行業的就業情況理想。

此外，有7成受訪公司在2022年有招聘ICT應屆畢業生，有9成大學畢業生入職薪酬超過1.8萬元，28.57%更高達2.2萬或以上；而其中9成受訪機構的入職薪酬，增幅都在4%或以上。香港電腦學會會長鄭松岩稱表示，今年預期有九成機構會提升ICT人員薪金，而去年亦有逾八成半機構有薪加，增幅跑贏通賬率，

國家十四五規劃  增ICT行業發展機遇
他指出，無論政府政策或國家十四五規劃，均將香港定位為國際創科中心，除以創新科技推動本港經濟發展外，並積極推動北部都會區發展科創產業，相信ICT從業員只會更具發展機會。

香港電腦學會於今年第一季向多家會員機構發出問卷調查，包括香港多家大型公營及私營機構；其中，七成受訪機構聘用超過100名員工，逾六成公司員工人數更超過400人，50%受訪機構的ICT員工人數超過100名，因此相信調查結果具有相當大的代表性。

編輯：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】星巴克加速開店步伐　增寵物友善分店塑形象
開啟hket App，閱讀全文
畢業 就業 職位招聘 可持續發展 通訊科技 創新科技及應用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【商場消息】Mikiki與文創品牌抱抱犬合辦寵物生活祭
【商場消息】Mikiki與文創品牌抱抱犬合辦寵物生活祭
【稥港零售】5月零售銷貨值　市場預計升逾22%
【稥港零售】5月零售銷貨值　市場預計升逾22%
【疫後展覽】廠商會下半年辦4展覽　國際教育及職業展周末先搶閘
【疫後展覽】廠商會下半年辦4展覽　國際教育及職業展周末先搶閘
【香港零售】5月份零售業銷貨價值同比上升18.4%　低於市場預期
【香港零售】5月份零售業銷貨價值同比上升18.4%　低於市場預期
【咖啡店商機】星巴克加快開店　推本土美食吸內地客
【咖啡店商機】星巴克加快開店　推本土美食吸內地客
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款