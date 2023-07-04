【香港就業】ICT行業看俏 9成受訪公司加薪 逾7成高於4%
香港電腦學會最近公佈最新的資訊及通訊科技(ICT)行業薪酬趨勢調查，顯示今年有九成受訪公司預期會提升ICT從業員的薪酬，當中77.78%公司的平均增幅將高於4%。
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事實上，去年疫情期間，有86.67%的本地ICT從業員獲加薪，其中73.08%的加幅高於4%，跑贏財政預算案所公布的1.7%通賬率。面對疫情，有七成受訪公司並無裁減ICT人員，56.67%更逆市增聘ICT人手，顯示行業的就業情況理想。
此外，有7成受訪公司在2022年有招聘ICT應屆畢業生，有9成大學畢業生入職薪酬超過1.8萬元，28.57%更高達2.2萬或以上；而其中9成受訪機構的入職薪酬，增幅都在4%或以上。香港電腦學會會長鄭松岩稱表示，今年預期有九成機構會提升ICT人員薪金，而去年亦有逾八成半機構有薪加，增幅跑贏通賬率，
國家十四五規劃 增ICT行業發展機遇
他指出，無論政府政策或國家十四五規劃，均將香港定位為國際創科中心，除以創新科技推動本港經濟發展外，並積極推動北部都會區發展科創產業，相信ICT從業員只會更具發展機會。
香港電腦學會於今年第一季向多家會員機構發出問卷調查，包括香港多家大型公營及私營機構；其中，七成受訪機構聘用超過100名員工，逾六成公司員工人數更超過400人，50%受訪機構的ICT員工人數超過100名，因此相信調查結果具有相當大的代表性。
編輯：梁巧恩
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