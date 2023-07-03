▲ 【港鐵66】機場快綫列車7.5起加密至10分鐘一班 7月三個特選星期二合共送800萬機鐵單程票

暑假來臨，港鐵 （00066） 旗下機場快綫列車服務，將於7月5日（星期三）起由現時每日10至15分鐘，加密至每10分鐘，回復至疫情前水平。為慶祝機場快綫投入服務25周年，港鐵 （00066） 將於7月三個特選星期二（7月11日、7月18日及7月25日），每日送出2.5萬張，即合共7.5萬張總值超過800萬元的機場快綫單程票予市民，當日中午12時起透過MTR Mobile以先到先得形式送出。

乘客於7月6日至8月31日期間，使用已連結至MTR Mobile賬戶的八達通乘搭機場快綫，可獲得機場快綫25周年MTR Mobile特別版徽章。

8月1日送10元車站商店電子優惠券

MTR Mobile登記用戶於8月1日中午12時起，透過MTR Mobile以先到先得形式領取10元車站商店電子優惠券，名額2.5萬份。

港鐵亦將推出特別製作由歌手王菀之主唱的25周年Music Video，機場快綫大使「機鐵仔」快閃現身派發週年紀念小禮物等。

另外，港鐵於7月3日重開國泰航空 （00293） 在香港站的市區預辦登機服務，服務時間為每日上午6時至下午3時，至於其他服務時間及站點，港鐵將繼續與相關航空公司商討其市區預辦登機服務重啟的安排。

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編輯：陳韻妍