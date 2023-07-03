【中小企】華僑銀行：目標未來3年內在香港吸納逾2.6萬個中小企新客

華僑銀行環球企業及投資銀行業務主管陳德隆表示，該行將在未來3年額外投資逾5000萬坡元（折合約2.9億港元），集中提升其在大中華區的交易銀行業務能力，目標是在未來5年實現超過500個現金管理區域方案。該行目標未來3年內在香港吸納逾2.6萬個中小企新客。

陳續指，該行已在印尼、馬來西亞、越南、泰國設立大中華業務辦公室，有能說中文，且了解中國工作文化及企業客戶需要的員工駐辦公室。他又表示，內地客戶對投資東盟可轉換能源和再生能源等項目感到興趣。

大中華和東盟將扮演更重要角色

華僑銀行集團行政總裁黃碧娟表示，疫情令製造商明白，需要與在鄰近地區的勞工維持較緊密的關係，以應對一旦危機出現，可免卻在較遠的地方買產品或服務，反而可從鄰近地方得到更多資源和支援。她指企業執行「中國+1」策略確實有出現，而且有些歐洲銀行亦開始較少集中亞洲業務，可予華僑銀行機會更好服務客戶。

她又提到，期望中國經濟於疫後重啟有快速反彈是不切實際，然而大中華和東盟將在世界舞台扮演更重要角色，地緣政治緊張某程度令亞洲內的貿易、投資、財富流動更形重要。

此外，華僑銀行計劃在3年內將其投資銀行收益增加一倍，該行將增強大中華區的投行能力，尤其在債務發行和銀團貸款，以及跨境企業金融的諮詢和融資交易等方面。

相關文章：

【華僑永亨】華僑永亨改名華僑銀行 有信心2025年底前實現30億坡元額外收入

記者：胡學能