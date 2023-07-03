▲ 【新股IPO】畢馬威：下半年新股市場有望明顯復甦 四大唯一不調低香港IPO集資預測

會計師事務所畢馬威中國發布2023上半年新股（IPO）市場回顧，維持港股全年IPO集資額及宗數預測不變，即1800億元及90宗。不過，畢馬威中國資本市場合夥人劉大昌坦言，全年要實現上述目標「相當大挑戰」，惟暫時不會修正相關預測。

他補充指，目前有約110間公司等待上市，亦憧憬科網巨頭陸續分拆子企上市，而下半年屬傳統IPO旺季，倘港股市場氣氛改善，下半年本港IPO市場料有強勁復甦。

總結四大會計師事務所最新評估，因應香港上半年新股市道較弱，畢馬威以外的三家事務所都調低香港今年新股集資預測，但普遍都預期集資額達1500億元至1800億，相當於上半年港股新股集資額近10倍。

四大預計香港今年新股集資額

會計師事務所 最新預測 原有預測 畢馬威 1800億元 1800億元 德勤 1800億元 2300億元 羅兵咸永道 1500億至1700億元 1800億至2000億元 安永 1500億元 2000億元

畢馬威：下半年有5至10間18C特專科技公司上市

特專科技公司上市規則（上市規則18C章）於今年3月底出台，上周首度有企業以新規遞交上市申請。

劉大昌表示，18C 上市門檻較諮詢稿階段有所降低，但仍對公司市值有一定要求，認為下半年有5至10間18C公司掛牌，集資額介乎200至300億元，惟坦言要達到預測區域的上限，需要理想的市況配合。

總結上半年，畢馬威指港股共有31隻新股上市，集資額約178億元，按年增加30%及1%，港股集資額排名未能擠入五甲，位列全球第六。全球首五位的分別是上交所、深交所、紐交所、阿布扎比證交所和納斯達克。

全球IPO市場方面，該行表示，加息周期未結束，內地復甦程度亦遜預期，加上地緣政治影響，金融市況持續波動，令全球集資額按年跌40%至620億美元，宗數按年跌10%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

相關文章：

【新股IPO】香港今年跌出IPO集資首5位？ 安永削集資額預測25%、重返五大「極度困難」

【新股IPO】德勤降香港2023年IPO集資額預測逾2成 上半年僅排第6

【新股IPO】羅兵咸永道削香港今年IPO集資額預測 上半年香港跌出集資5大

記者：伍鍵文