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【大行報告︱內房】高盛：重新上調內房高收益債違約率預測至28%　因行業未有額外政策放寬

股市 17:29 2023/07/03

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【大行報告︱內房】高盛：重新上調內房高收益債違約率預測至28%　因行業未有額外政策放寬

高盛再次調升內房高收益債違約率。高盛發表報告指，未清晰見到內地房地產行業出現有意義的額外政策放寬，故預期債務違約將會持續，並將今年內房高收益債違約率的預測重新調升至28%，較2月的預測的19%上調9個百分點。

高盛指，內房面對的壓力正在上升，年初至今內房高收益債的違約率已達到15.6%。

該行預期，未違約內房企業的債價若低於30，有可能於今年出現違約，或促使今年違約率升至40%。同時，該行認為，目前的政策寬鬆繼續專注於「保交樓」，但行業仍受到購房者信心疲弱和需求低迷所打擊。

高盛認為，除非政策決策者可以重建市場信心，以及向發展商提供額外的融資支持，否則違約率預測的風險將會傾向更高。

6月百強房企銷售跌近三成

據克而瑞數據指，6月百大房企銷售操盤金額為5267.4億元（人民幣，下同），按年下挫28.1%，按月則增長8.5%。總結上半年，百大房企銷售操盤金額約3.1萬億元，按年微升0.2%，增幅較此前兩個月大幅回落。

克而瑞指出，雖然今年來整體內房行業有一定程度修復預期，但受到供需兩端制約，上半年市場表現相對平淡，樓市復甦動力放緩。

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編輯：袁諾曦

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