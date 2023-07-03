美獨立日加州多市無煙花匯演 改用無人機表演減排

周二（4日）為美國獨立紀念日，當局以往通常舉行大型煙花匯演慶祝。但今年美國加州聖地亞哥縣（San Diego County）的多個城市將改用無人機表演取代。民眾對措施意見不一，但有專家指改用無人機表演可減少空氣污染。

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聖地亞哥的拉霍亞（La Jolla）和海洋沙灘（Ocean Beach）今年將舉辦無人機燈光表演，取代傳統煙花匯演。無人機燈光表演利用一組且帶有變色燈光無人機，精心設計令它們同步在空中飛行並匯聚成各種圖案和圖像。

有分析指，無人機表演作為替代品興起，主要因煙花造成的安全隱患及環境問題。專門研究煙花帶來空氣污染的加州大學聖地亞哥分校化學教授Kimberly Prather指出，煙花具有非常獨特的化學特徵，當有煙花匯演可以透過方法看到空氣污染情況。

據悉煙花含有鉛等重金屬，從而燃燒時可呈現絢麗顏色，但吸入對人體有害，亦是煙花造成的最大環境問題之一。

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Kimberly Prather表示，但由於煙花匯演通常在海洋等水域上空進行，重金屬最終會沉積到水中，影響魚類和海洋生物。雖然美國已制定禁止在煙花中使用鉛等限制措施，但仍未能杜絕情況。她認為，無人機表演或成未來的環保煙花，指其排放量為零，是一個很好的方法。

但聖地亞哥縣的帝國海灘（Imperial Beach）去年獨立紀念日一周前，宣布取消煙花匯演改用無人機表演取代。當地觀眾其後反應不一，有人指無人機展示圖案具有創意，令人著迷，但亦有人直言更喜歡大型的煙花匯演。帝國海灘網站顯示，當地今年將恢復傳統煙花匯演。

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責任編輯：李俊儀