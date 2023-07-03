【AI商機】蘋果前介面設計師　公布自家研發AI穿戴裝置「Ai Pin」

人工智能（AI）趨勢席捲全球，自然迎來龐大商機。前蘋果（Apple）資深介面設計師Imran Chaudhri與軟件工程師Bethany Bongiorno早前聯手成立AI公司Humane，近日更公布及對外展示名為「Ai Pin」的穿戴裝置，強調用戶未來毋須依賴智能手機，可以直接使用AI提供的通訊、運算或辨識功能。

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曾為多款蘋果產品如Mac、iPhone等的設計介面設計師Imran Chaudhri，於2017年與其妻子兼蘋果軟件工程師Bethany Bongiorno選擇自立門戶，並在2018年創立名為Humane的公司，一直未有透露任何資訊。直到近日，Humane在官網上公布，將推出一款名為「Ai Pin」的穿戴裝置，並聲稱產品「更簡單、更快、更強大，且更人性化」。

▲ 前蘋果資深介面設計師Imran Chaudhri（左）與軟件工程師Bethany Bongiorno早前聯手成立AI公司Humane（Humane官網圖片）

綜合外媒報道，Chaudhri曾在去年TED Talk上就曾介紹「AI Pin」，表示Ai Pin是一個可放在口袋的裝置，具有聲控助理、連網功能、內建麥克風、相機及投影機。使用者只要按一下Ai Pin按鍵，就能啟動聽取及執行用戶的需求。

它也可以投影模式，在用戶手掌或桌面投射出手機鍵盤，並利用AI整理來電、電子郵件、會議及行程內容。不過，Humane則未有透露Ai Pin的推出時間，目前對產品有興趣的用戶，就需要先加入官網的等候清單。

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責任編輯：曾曉汶

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