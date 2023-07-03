  • 29°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI商機】蘋果前介面設計師　公布自家研發AI穿戴裝置「Ai Pin」

科技 17:23 2023/07/03

分享：

分享：

人工智能（AI）趨勢席捲全球，自然迎來龐大商機。前蘋果（Apple）資深介面設計師Imran Chaudhri與軟件工程師Bethany Bongiorno早前聯手成立AI公司Humane，近日更公布及對外展示名為「Ai Pin」的穿戴裝置，強調用戶未來毋須依賴智能手機，可以直接使用AI提供的通訊、運算或辨識功能。

【AI爭議】教宗發布AI倫理指南　指引企業達到道德標準

【Google AI】被問iOS還是Android較好　Google聊天機械人答案出乎意料？

曾為多款蘋果產品如Mac、iPhone等的設計介面設計師Imran Chaudhri，於2017年與其妻子兼蘋果軟件工程師Bethany Bongiorno選擇自立門戶，並在2018年創立名為Humane的公司，一直未有透露任何資訊。直到近日，Humane在官網上公布，將推出一款名為「Ai Pin」的穿戴裝置，並聲稱產品「更簡單、更快、更強大，且更人性化」。

前蘋果資深介面設計師Imran Chaudhri（左）與軟件工程師Bethany Bongiorno早前聯手成立AI公司Humane（Humane官網圖片）

綜合外媒報道，Chaudhri曾在去年TED Talk上就曾介紹「AI Pin」，表示Ai Pin是一個可放在口袋的裝置，具有聲控助理、連網功能、內建麥克風、相機及投影機。使用者只要按一下Ai Pin按鍵，就能啟動聽取及執行用戶的需求。

它也可以投影模式，在用戶手掌或桌面投射出手機鍵盤，並利用AI整理來電、電子郵件、會議及行程內容。不過，Humane則未有透露Ai Pin的推出時間，目前對產品有興趣的用戶，就需要先加入官網的等候清單。

【AI競爭】百度稱新版「文言一心」　在多項測試中打敗ChatGPT

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】星巴克加速開店步伐　增寵物友善分店塑形象
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI爭議】Steam避免惹版權疑慮　禁AI生成遊戲上架
2023/06/30
【AI爭議】Steam避免惹版權疑慮　禁AI生成遊戲上架
【ChatGPT爭議】OpenAI被起訴　涉非法使用圖書數據訓練AI
2023/06/30
【ChatGPT爭議】OpenAI被起訴　涉非法使用圖書數據訓練AI
【生成式AI】Microsoft推免費線上課程　涵蓋AI應用知識
2023/06/29
【生成式AI】Microsoft推免費線上課程　涵蓋AI應用知識
【ChatGPT熱潮爆發】OpenAI設立首個海外辦事處　選址英國倫敦
2023/06/29
【ChatGPT熱潮爆發】OpenAI設立首個海外辦事處　選址英國倫敦

你可能感興趣

【AI爭議】Steam避免惹版權疑慮　禁AI生成遊戲上架
16:33 2023/06/30
【AI爭議】Steam避免惹版權疑慮　禁AI生成遊戲上架
【ChatGPT爭議】OpenAI被起訴　涉非法使用圖書數據訓練AI
11:41 2023/06/30
【ChatGPT爭議】OpenAI被起訴　涉非法使用圖書數據訓練AI
【生成式AI】Microsoft推免費線上課程　涵蓋AI應用知識
12:15 2023/06/29
【生成式AI】Microsoft推免費線上課程　涵蓋AI應用知識
人工智能 網絡保安 市場拓展 移動裝置 數碼轉型 科技產品 社交平台 雲端 智能手機 Apple

上一篇文章

【音樂平台大戰】Spotify搶客新招　擬允許上傳長影片

下一篇文章

【AI爭議】教宗發布AI倫理指南　指引企業達到道德標準
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Google AI】被問iOS還是Android較好　Google聊天機械人答案出乎意料？
【Google AI】被問iOS還是Android較好　Google聊天機械人答案出乎意料？
【網絡攻擊】台積電硬件供應商遭黑客攻擊　部分數據流出
【網絡攻擊】台積電硬件供應商遭黑客攻擊　部分數據流出
【Twitter之亂】Twitter推新政策用戶紛紛出走　Tumblr或成最大贏家
【Twitter之亂】Twitter推新政策用戶紛紛出走　Tumblr或成最大贏家
【iCloud 加價】Apple調整iCloud價格　英國等多個地區均受影響
【iCloud 加價】Apple調整iCloud價格　英國等多個地區均受影響
【機迷熱話】微軟調整Xbox Series X售價　多國8月起加價
【機迷熱話】微軟調整Xbox Series X售價　多國8月起加價
【禁用AdBlock】YouTube再出「辣招」打擊Ad Blocker　 播放3條影片後會遭封鎖
【禁用AdBlock】YouTube再出「辣招」打擊Ad Blocker　 播放3條影片後會遭封鎖
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款