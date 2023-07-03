【盈喜盈警】復宏漢霖料上半年首錄盈利達2億元人幣　一文看清上半年盈警盈喜（不斷更新）

▲ 隨2023年上半年完結，部分企業陸續公布截至2023年6月底上半年財年業績預告，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道。

隨2023年上半年完結，部分企業陸續公布截至2023年6月底上半年財年業績預告，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為近月公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

復宏漢霖 （02969） 預期今年上半年將錄得期內利潤約為人民幣2億元，而去年中期虧損約為人民幣2.521億元。此乃集團首次實現半年度盈利。集團指，期內實現轉虧為盈，主要是由於核心產品漢曲優覆蓋的患者數量持續增長，漢曲優的盈利能力獲得提升；創新產品漢斯狀自2022年3月上市以來銷售收入持續提高，並是集團持續加強精細化管理措施，在成本控制方面取得成果。

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【盈警】

信義玻璃料上半年少賺4成

信義玻璃 （00868） 預期截至6月底上半年純利介乎21.5至18.2億元，去年同期為33億元，按年減少35%至45%，集團表示期內純利大幅減少，歸因上半年中國建築市場的浮法玻璃需求受壓，使浮法玻璃產品均價於上半年維持於低價水平；原材料及能源供應短缺，使相關整體平均成本於期內持續上升。

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中信資源料上半年少賺達6成

中信資源 （01205） 料截至6月底上半年純利介乎3.53億元至4.32億元，按年減少約52%至60%。集團表示純利大幅減少，歸因首5個月原有銷售均價按年大幅下降；聯營公司利潤大幅減少。

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