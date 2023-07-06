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【盈喜盈警】中遠海能多賺14倍　一文看清上半年盈警盈喜（不斷更新）

股市 17:11 2023/07/06

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隨2023年上半年完結，部分企業陸續公布截至2023年6月底上半年財年業績預告，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道。

隨2023年上半年完結，部分企業陸續公布截至2023年6月底上半年財年業績預告，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為近月公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

中遠海能 （01138） 預期，上半年純利約26.5億元（人民幣，下同），按年增14倍，去年同期為1.77億元。集團表示去年純利激增，歸因國際油運市場運價增長強勁，按年增6倍，集團靈活佈局全球，捕捉區域市場機遇，實現船隊收益提升。

公告及通告

佐丹奴  （00709） 預計，上半年純利介乎1.7億至2億元，相對於2022年同期的淨溢利9700萬元，增長介乎75%至106%。集團表示激增歸因銷售改善、毛利率提升以及經營費用控制。集團三大主要市場，大中華、東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會的銷售和利潤均在增長。【佐丹奴盈喜】

公告及通告

復宏漢霖  （02969）  預期今年上半年將錄得期內利潤約為人民幣2億元，而去年中期虧損約為人民幣2.521億元。此乃集團首次實現半年度盈利。集團指，期內實現轉虧為盈，主要是由於核心產品漢曲優覆蓋的患者數量持續增長，漢曲優的盈利能力獲得提升；創新產品漢斯狀自2022年3月上市以來銷售收入持續提高，並是集團持續加強精細化管理措施，在成本控制方面取得成果。

公告及通告

【盈警】

卡撒天嬌Casablanca （02223） 預期，上半年虧損介乎100萬至140萬元，去年同期為純利260萬元。集團上半年轉虧，歸因本地零售氣氛疲弱，以及按年減少一次性大型批發銷售；內地直播銷售員工成本及推廣費用增加；其他收入減少，包括去年的保就業補貼、出售物業、廠房及設備收益。

公告及通告

中遠海控 （01919） 預期，上半年息稅前利潤（EBIT）按年減少74.1%至246.9億元（人民幣，下同）；純利按年減少74.5%至648.3億元。集團表示上半年利潤大幅減少，歸因於集裝箱航運業供需變化，中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）均值按年下跌69.31%，因上年同期基數較高，以致上半年集團集裝箱航運業務收入，以及業績按年減少。

公告及通告

信義玻璃料上半年少賺4成

信義玻璃  （00868）  預期截至6月底上半年純利介乎21.5至18.2億元，去年同期為33億元，按年減少35%至45%，集團表示期內純利大幅減少，歸因上半年中國建築市場的浮法玻璃需求受壓，使浮法玻璃產品均價於上半年維持於低價水平；原材料及能源供應短缺，使相關整體平均成本於期內持續上升。

公告及通告

中信資源料上半年少賺達6成

中信資源  （01205）  料截至6月底上半年純利介乎3.53億元至4.32億元，按年減少約52%至60%。集團表示純利大幅減少，歸因首5個月原有銷售均價按年大幅下降；聯營公司利潤大幅減少。

公告及通告

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股、美股下半年點走？ 蘋果市值破3兆美元後部署

港股 盈警 業績公布 盈喜 信義玻璃（00868） 中信資源（01205） 佐丹奴（00709） 復宏漢霖（02696） 卡撒天嬌（02223） 中遠海控（01919）
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