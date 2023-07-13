【盈喜盈警】中建材料上半年利潤跌約80%　一文看清上半年盈警盈喜（不斷更新）

▲ 隨2023年上半年完結，部分企業陸續公布截至2023年6月底上半年財年業績預告，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道。

隨2023年上半年完結，部分企業陸續公布截至2023年6月底上半年財年業績預告，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為近月公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

英皇鐘錶珠寶 （00887） 發盈喜，截至6月底止，預計中期純利不少於1.8億元，按年升逾1倍。集團解釋，預期盈利上升，主要是內地零售表現理想，及旅遊復常令香港及澳門的高檔消費重拾升軌，以致期內總收入上升逾40%，亦受惠於營運槓桿效益。

公告及通告

中國電力 （02380） 預期，上半年純利介乎18億至20億元人民幣，按年增1.1倍至1.4倍，集團指純利大幅增加，歸因旗下自主開發和收購優質清潔能源資產，加快清潔能源轉型步伐，疊加風電及光伏發電於產能、產量及收入增長。集團上半年利潤亦大幅上升，受惠煤電聯營戰略合作優勢，煤炭價格的下降，集團煤電板 塊業績由虧轉盈；以及經營性現金流持續提升，集團推動債務優化，平均資金成本下降及財務費用減少。

公告及通告

中遠海能 （01138） 預期，上半年純利約26.5億元（人民幣，下同），按年增14倍，去年同期為1.77億元。集團表示去年純利激增，歸因國際油運市場運價增長強勁，按年增6倍，集團靈活佈局全球，捕捉區域市場機遇，實現船隊收益提升。

公告及通告

佐丹奴 （00709） 預計，上半年純利介乎1.7億至2億元，相對於2022年同期的淨溢利9700萬元，增長介乎75%至106%。集團表示激增歸因銷售改善、毛利率提升以及經營費用控制。集團三大主要市場，大中華、東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會的銷售和利潤均在增長。【佐丹奴盈喜】

公告及通告

復宏漢霖 （02969） 預期今年上半年將錄得期內利潤約為人民幣2億元，而去年中期虧損約為人民幣2.521億元。此乃集團首次實現半年度盈利。集團指，期內實現轉虧為盈，主要是由於核心產品漢曲優覆蓋的患者數量持續增長，漢曲優的盈利能力獲得提升；創新產品漢斯狀自2022年3月上市以來銷售收入持續提高，並是集團持續加強精細化管理措施，在成本控制方面取得成果。

公告及通告

【盈警】

中建材 （03323） 預期，截至上半年未經審核的權益持有人應佔利潤將按年下降80%左右，主要由於集團主要產品水泥、商品混凝土和玻璃纖維的銷售價格下降、水泥及商品混凝土的銷量下降、應佔聯營公司業績下降、以及資產處置收益減少所致，但部份被水泥和商品混凝土的銷售成本下降，及集團按公允價值於損益賬確認的金融資產公允價值虧損減少所抵銷。

公告及通告

卡撒天嬌Casablanca （02223） 預期，上半年虧損介乎100萬至140萬元，去年同期為純利260萬元。集團上半年轉虧，歸因本地零售氣氛疲弱，以及按年減少一次性大型批發銷售；內地直播銷售員工成本及推廣費用增加；其他收入減少，包括去年的保就業補貼、出售物業、廠房及設備收益。

公告及通告

中遠海控 （01919） 預期，上半年息稅前利潤（EBIT）按年減少74.1%至246.9億元（人民幣，下同）；純利按年減少74.5%至648.3億元。集團表示上半年利潤大幅減少，歸因於集裝箱航運業供需變化，中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）均值按年下跌69.31%，因上年同期基數較高，以致上半年集團集裝箱航運業務收入，以及業績按年減少。

公告及通告

信義玻璃 （00868） 預期截至6月底上半年純利介乎21.5至18.2億元，去年同期為33億元，按年減少35%至45%，集團表示期內純利大幅減少，歸因上半年中國建築市場的浮法玻璃需求受壓，使浮法玻璃產品均價於上半年維持於低價水平；原材料及能源供應短缺，使相關整體平均成本於期內持續上升。

公告及通告

中信資源 （01205） 料截至6月底上半年純利介乎3.53億元至4.32億元，按年減少約52%至60%。集團表示純利大幅減少，歸因首5個月原有銷售均價按年大幅下降；聯營公司利潤大幅減少。

公告及通告