  • 30°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告│濠賭股】高盛：演唱會等非博彩活動成推動濠賭股向上動力　籲買4大濠賭股

股市 17:07 2023/07/03

分享：

分享：

【大行報告│濠賭股】高盛：演唱會等非博彩活動成推動濠賭股向上動力　籲買4大濠賭股

澳門6月份博彩收益（GGR）約152億澳門元，相當於疫情前64%，較4至5月的60%進一步改善，而且6月最後12日的日均賭收約4.76億澳門元。高盛指，假設貴賓廳賭收恢復至2019年約25%，意味中場賭收已恢復至90%，而且澳門日均吸引約7萬名旅客，接近疫情前的70%。

6大賭場營運商推出多個演唱會及活動

高盛稱，為了達到新賭牌的要求，增加非博彩元素，6大賭場營運商推出多個演唱會及活動，情況與新加坡及美國拉斯維加斯相若，這不僅可吸引賭客，亦能吸引其他悠閒旅客，故銀河娛樂 （00027） 商場的租戶銷售額較2019年倍增，而且零售租金對EBITDA貢獻也由疫情前的12%，升至超過20%。

隨暑假來臨，將有多個演唱會及活動在澳門舉辦。高監認為，銀娛旗下針對高端中場客戶的萊佛士酒店計劃於7月開業，及後安達仕酒店亦會於第四季開幕，料集團未來兩季的博彩收益市佔率可望提升。

濠賭股表現相對具韌性

高盛指，內地消費相關股於過去2至3個月消費力減弱的憂慮下回調，但濠賭股表現相對具韌性，相信與賭收逐步改善及非博彩收入上升有關，故續推薦持有濠賭股，以捕捉內地境外旅遊加快的機遇，而各項新計劃及活動將成為推動濠賭股未來數月向上的動力。

高盛維持銀娛、金沙中國 （01928） 、新濠博亞（美：MLCO）及澳博 （00880） 「買入」評級。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【大行報告｜濠賭股】銀娛升3%　瑞銀：澳門6月賭收符預期、首選兩股　6月賭收增5倍至152億澳門元

相關文章：【大行報告｜濠賭股】摩通：6月首11日澳門賭收料為55億澳門元　為疫情前假期淡季最高（附選股次序表）

編輯：陳韻妍

港股 澳博控股（00880） 金沙中國有限公司（01928） EBITDA 疫情 博彩 演唱會 澳門 演唱會 澳門元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【內房銷售】美的置業6月合約銷售挫37%　一文看清6月内房銷售（不斷更新）

下一篇文章

【投行裁員】花旗香港董事總經理David Jiang傳離職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲2億美元遊艇駛入希臘　過去兩星期仲去埋呢個國家？
【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲2億美元遊艇駛入希臘　過去兩星期仲去埋呢個國家？
【TSLA減價】Tesla中國下調Model S / Model X 現貨新車售價　減幅達4%
【TSLA減價】Tesla中國下調Model S / Model X 現貨新車售價　減幅達4%
【港府持股】港府價值百億港交所股份疑轉倉中資工行　料棄用合作至少16年美資花旗
【港府持股】港府價值百億港交所股份疑轉倉中資工行　料棄用合作至少16年美資花旗
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌34點　好友冀結算日守19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌34點　好友冀結算日守19000關（不斷更新）
【美股收市】道指收漲285點　納指升1.4%　蘋果市值突破3萬億美元（不斷更新）
【美股收市】道指收漲285點　納指升1.4%　蘋果市值突破3萬億美元（不斷更新）
【港股市況】汽車股造好、蔚小理升8%至16%　ATM升2至3%、恒指下半年開局升390點（不斷更新）
【港股市況】汽車股造好、蔚小理升8%至16%　ATM升2至3%、恒指下半年開局升390點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款