▲ 【大行報告│濠賭股】高盛：演唱會等非博彩活動成推動濠賭股向上動力 籲買4大濠賭股

澳門6月份博彩收益（GGR）約152億澳門元，相當於疫情前64%，較4至5月的60%進一步改善，而且6月最後12日的日均賭收約4.76億澳門元。高盛指，假設貴賓廳賭收恢復至2019年約25%，意味中場賭收已恢復至90%，而且澳門日均吸引約7萬名旅客，接近疫情前的70%。

6大賭場營運商推出多個演唱會及活動

高盛稱，為了達到新賭牌的要求，增加非博彩元素，6大賭場營運商推出多個演唱會及活動，情況與新加坡及美國拉斯維加斯相若，這不僅可吸引賭客，亦能吸引其他悠閒旅客，故銀河娛樂 （00027） 商場的租戶銷售額較2019年倍增，而且零售租金對EBITDA貢獻也由疫情前的12%，升至超過20%。

隨暑假來臨，將有多個演唱會及活動在澳門舉辦。高監認為，銀娛旗下針對高端中場客戶的萊佛士酒店計劃於7月開業，及後安達仕酒店亦會於第四季開幕，料集團未來兩季的博彩收益市佔率可望提升。

濠賭股表現相對具韌性

高盛指，內地消費相關股於過去2至3個月消費力減弱的憂慮下回調，但濠賭股表現相對具韌性，相信與賭收逐步改善及非博彩收入上升有關，故續推薦持有濠賭股，以捕捉內地境外旅遊加快的機遇，而各項新計劃及活動將成為推動濠賭股未來數月向上的動力。

高盛維持銀娛、金沙中國 （01928） 、新濠博亞（美：MLCO）及澳博 （00880） 「買入」評級。

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編輯：陳韻妍