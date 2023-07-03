【法國示威】馬克龍押後歷史性訪德 非裔死者親屬批暴力

法國連日示威抗議一名17歲非裔青年司機上周被警員射殺，總統馬克龍（Emmanuel Macron）推遲歷史性訪問德國，並主持安全會議商討。青年司機親人表明反對暴力，更希望法國有所改變。

法國非裔司機遭警射殺 死者外祖母促示威者停止騷亂 【下一頁】

馬克龍已決定押後23年來，首次有法國總統外訪德國的行程，周日（2日）主持特別安全會議商討近日的示威浪潮。有官員指馬克龍有意在周一（3日），與國會兩院領袖會面，並打算展開長期及詳細研究，了解今次示威浪潮爆發原因。

內政部指出，警方周日及周一凌晨在全法示威中拘捕157人，數目遠少於日前的719人，至今累積被捕人數已超過3,000。內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）指出，一名消防員在巴黎市郊的地下停車場滅火時不幸喪生。

離世非裔青年Nahel的親人向英國媒體表示，家屬非常反對暴力示威行動，暗指今次有人借Nahel的死亡「胡作非為」。他們希望Nahel之死可以為法國帶來改變，避免同類事件再次發生。

法國示威釀近300警察受傷 逾2000人被捕 【下一頁】

巴黎郊區城市L'Hay-les-Roses的市長讓布蘭（Vincent Jeanbrun）住所被襲擊，其時他正在市政廳，在家的妻子及其中一名年幼子女遇襲。讓布蘭直指事件是試圖暗殺，當地檢察官以意圖謀殺調查事件。

讓布蘭亦批評政府，未有及時行動阻止示威浪潮擴散。他亦指摘社交平台及家長，稱兩者引爆更大問題。

瑞士洛桑（Lausanne）警方表示，當地受法國示威影響亦爆發示威，超過100人聚集在市中心，有商店窗戶被打爛。警方指示威始於社交媒體，有人煽動上街。據悉7人被捕，其中6人年齡屆乎15歲至17歲。

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責任編輯：吳漢培