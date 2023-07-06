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【內房銷售】融創6月合同銷售跌50%　一文看清6月内房銷售（不斷更新）

股市 07:56 2023/07/06

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各民企及國企內房陸續公布6月銷售數字，本報將不斷更新各港股上市內房銷售數字。

内房銷售增速繼續放緩，中指研究院發布數據顯示，6月內地百強房企合同銷售額按年跌28%至5267億元（人民幣，下同）；上半年百強內房累計銷售總額3.62萬億元，按年略增0.2%。中指院解釋，自4月起內房市場明顯降溫，置業需求疲弱，各地於端午節期間推盤力度不足，以致銷售額大幅下降。

  2023年6月 2023年上半年
內房企業 合約銷售
（億元人民幣）		 按年變幅 合約銷售
（億元人民幣）		 按年變幅
萬科 （02202） 361.4 -23.4% 2039.4 -5.2%
碧桂園 （02007） 160.0 -53.7% 1287.6 -30.4%
越秀地產 （00123） 141.1 -1.3% 836.3 +71.0%
建發國際投資 （01908） - - 747.3 +55.7%
時代中國 （01233） 94.4 -65.6% 10.8 -79.2%
融創 （01918） 70.2 -50% 521.4 -53.8%
美的置業 （03990） 51.0 -37.1% 405.6 1.3%
金地商置 （00535） 40.2 -36.6% 202.3 -24.8%
雅居樂 （03383） 35.4 -57.2% 282.3 -28.4%
融信中國 （03301） 18.1 -80.1% 97.9 -74.7%
合景泰富 （01813） 17.3 -63.0% 190.7 -27.3%
正榮地產 （06158） 16.7 -37.7% 96.8 -54.6%
景瑞控股 （01862） 4.1 -40.4% 24.6 -45.4%

融創 （01918） 公布，6月集團實現合同銷售金額約70.2億元，按年跌50%，合同銷售面積約46.5萬平方米，合同銷售均價每平方米約15,100元。上半年，集團累計實現合同銷售金額約521.4億元，按年跌53.8%，累計合同銷售面積約383.7萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,590元。2023年上半年，歸屬於公司的權益合同銷售金額約298.9億元，按年跌55%。

時代中國 （01233） 公布，上半年累計合同銷售金額按年減65.6%至約94.4億元，已售建築面積約57.2萬平方米，按年減少65.4%。6月單月合同銷售金額10.8億元，按年減少79.2%，已售建築面積約7.5萬平方米，按年跌76.5%。

越秀地產 （00123） 公布，6月單月合同銷售金額按年減少1.3%至141.1億元；已售建築面積約41.1萬平方米，按年減少24.3%。上半年累計合同銷售金額836.3億元，按年增加71%，佔全年合同銷售目標約63.4%；已售建築面積約247.4萬平方米，按年上升39.2%。

雅居樂 （03383） 公布，6月單月預售金額按年減57.2%至35.4億元；對應建築面積約24萬平方米，按年減少63.7%；合約均價14,798元，按年增長18.4%。上半年累計預售金額282.3億元，按年減少28.4%，對應建築面積約189.1萬平方米，按年跌38.4%；合約均價14,930元，按年增加16.2%。

融信中國 （03301） 公布，6月單月合同銷售金額按年減80.1%至18.1億元；已售建築面積約8.2萬平方米，按年減少69.4%；合約均價21,809元，按年減少35.2%。上半年累計合同銷售金額97.9億元，按年減少74.7%，已售建築面積約68.1萬平方米，按年跌60.7%；合約均價14,372元，按年減少35.7%。

金地商置 （00535） 公布，6月單月合同銷售金額按年減36.6%至40.2億元；已售建築面積約24.2萬平方米，按年減少23.4%；合約均價16,600元，按年減少17.4%。上半年累計合同銷售金額202.3億元，按年減少24.8%，已售建築面積約131.2萬平方米，按年跌6.9%。

萬科 （02202） 公布，上半年累計合同銷售金額破2000億元至約2039.4億元，按年減5.2%，已售建築面積約1297萬平方米，按年增加0.5%。6月單月合同銷售金額361.4億元，按年減少23.4%，已售建築面積約252萬平方米，按年跌18.6%。

正榮地產 （06158） 公布，6月合約銷售16.7億元，按年減少37.7%；建築面積11.5萬平方米，按年減少20%；每平方米均價14,500元。集團上半年合約銷售96.8億元，按年減少54.6%；建築面積65.8萬平方米，按年減少49.5%；銷售均價14,700元。

碧桂園 （02007） 公布，6月單月合同銷售160億元，按年減少53.7%；建築面積203萬平方米，按年減少51.8%。集團上半年累計1287.6億元，按年減少30.4%；建築面積1646萬平方米，按年減少29.9%。

合景泰富 （01813） 公布，6月合同銷售17.3億元，按年減少63%，建築面積8.5萬平方米，按年減少58.1%；上半年累計合同銷售190.7億元，按年減少27.3%，建築面積102.2萬平方米，按年減少24.2%。

建發國際投資 （01908） 公布，上半年累計合同銷 售金額747.3億元，按年增55.7%。

景瑞控股 （01862） 公布，6月合同銷售金額4.1億元，按年跌40.4%，已售建築面積約2.3萬平方米，按年跌47.5%；每平方米銷售均價17,609元，按年增加13.4%。集團上半年累計合同銷售金額約24.6億元，按年減少45.4%，已售建築面積約13.6萬平方米，按年減少52.5%；每平方米銷售均價18,161元，按年增15%。

美的置業 （03990） 公布，上半年累計合同銷售金額約405.6億元，按年增1.3%，已售建築面積約320.6萬平方米，按年減少2%。以5月數據推算，6月單月合同銷售金額51億元，按年跌37.1%，已售建築面積約45.7萬平方米，按年跌25.1%。

一文看清5月内房銷售，可見【下一頁】

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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