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【內房銷售】美的置業6月合約銷售挫37%　一文看清6月内房銷售（不斷更新）

股市 17:18 2023/07/03

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各民企及國企內房陸續公布6月銷售數字，本報將不斷更新各港股上市內房銷售數字。

内房銷售增速繼續放緩，中指研究院發布數據顯示，6月內地百強房企合同銷售額按年跌28%至5267億元（人民幣，下同）；上半年百強內房累計銷售總額3.62萬億元，按年略增0.2%。中指院解釋，自4月起內房市場明顯降溫，置業需求疲弱，各地於端午節期間推盤力度不足，以致銷售額大幅下降。

  2023年6月 2023年上半年
內房企業 合約銷售
（億元人民幣）		 按年變幅 合約銷售
（億元人民幣）		 按年變幅
建發國際投資 （01908） - - 747.3 +55.7%
美的置業 （03990） 51.0 -37.1% 405.6 1.3%
景瑞控股 （01862） 4.1 -40.4% 24.6 -45.4%

建發國際投資 （01908） 公布，上半年累計合同銷 售金額747.3億元，按年增55.7%。

景瑞控股 （01862） 公布，6月合同銷售金額4.1億元，按年跌40.4%，已售建築面積約2.3萬平方米，按年跌47.5%；每平方米銷售均價17,609元，按年增加13.4%。集團上半年累計合同銷售金額約24.6億元，按年減少45.4%，已售建築面積約13.6萬平方米，按年減少52.5%；每平方米銷售均價18,161元，按年增15%。

美的置業 （03990） 公布，上半年累計合同銷售金額約405.6億元，按年增1.3%，已售建築面積約320.6萬平方米，按年減少2%。以5月數據推算，6月單月合同銷售金額51億元，按年跌37.1%，已售建築面積約45.7萬平方米，按年跌25.1%。

一文看清5月内房銷售，可見【下一頁】

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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