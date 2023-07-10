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【內房銷售】綠地香港上半年銷售增10%　一文看清6月内房銷售（不斷更新）

股市 18:32 2023/07/10

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各民企及國企內房陸續公布6月銷售數字，本報將不斷更新各港股上市內房銷售數字。

内房銷售增速繼續放緩，中指研究院發布數據顯示，6月內地百強房企合同銷售額按年跌28%至5267億元（人民幣，下同）；上半年百強內房累計銷售總額3.62萬億元，按年略增0.2%。中指院解釋，自4月起內房市場明顯降溫，置業需求疲弱，各地於端午節期間推盤力度不足，以致銷售額大幅下降。

  2023年6月 2023年上半年
內房企業 合約銷售
（億元人民幣）		 按年變幅 合約銷售
（億元人民幣）		 按年變幅
萬科 （02202） 361.4 -23.4% 2039.4 -5.2%
中海外 （00688） 332.0 -23.6% 1801.8 +30.1%
碧桂園 （02007） 160.0 -53.7% 1287.6 -30.4%
越秀地產 （00123） 141.1 -1.3% 836.3 +71.0%
綠城中國 （03900） 137.0 -46.5% 982.0 +15.7%
建發國際投資 （01908） - - 747.3 +55.7%
融創 （01918） 70.2 -50% 521.4 -53.8%
旭輝 （00884） 55.1 -59.2% 419.4 -33.6%
美的置業 （03990） 51.0 -37.1% 405.6 1.3%
中海外宏洋 （00081） 46.6 -8.1% 259.4 +24.6%
保利置業 （00119） 41.0 -29.3% 374.0 +127.0%
金地商置 （00535） 40.2 -36.6% 202.3 -24.8%
雅居樂 （03383） 35.4 -57.2% 282.3 -28.4%
中駿集團 （01966） 30.1 -50.0% 200.8 -38.0%
綠地香港 （00337） 23.2 -15.0% 89.7 +9.6%
合生創展 （00754） 19.1 -43.8% 160.6 -4.7%
融信中國 （03301） 18.1 -80.1% 97.9 -74.7%
德信中國 （02019） 135.2 -43.3% 18.1 -58.3%
合景泰富 （01813） 17.3 -63.0% 190.7 -27.3%
弘陽地產 （01996） 15.0 -63.3% 40.9 -33.6%
正榮地產 （06158） 16.7 -37.7% 96.8 -54.6%
建業地產 （00832） 12.6 -57.6% 100.3 -28.6%
港龍中國 （06968） 12.0 -47.3% 68.0 -3.9%
時代中國 （01233） 10.8 -79.2% 94.4 -65.6%
景瑞控股 （01862） 4.1 -40.4% 24.6 -45.4%

綠地香港 （00337） 公布，上半年累計合約銷售89.7億元，按年增加9.6%，合約總建築面積76萬平方米，按年減少7.4%。以5月銷售推算，集團6月單月合約銷售23.2億元，按年減少1.7%；總建築面積21.8萬平方米；按年增加15%。

德信中國 （02019） 公布，上半年累計合約銷售金額約135.2億元，按年減少43.3%，合約銷售面積約79.1萬平方米，按年減少23.7%；6月單月合約銷售約18.1億元，按年減少58.3%，合約銷售面積約12.3萬平方米，按年減少54.9%。

港龍中國地產 （06968） 公布，上半年累計合同銷售金額約68億元，按年減少3.9%；以5月銷售數字推算，6月單月合同銷售約12億元，按年減少47%。

弘陽地產 （01996） 公布，6月合同銷售15億元，按年跌63.3%，建築面積10.45萬平方米，按年減少66.5%。上半年累計合同銷售40.9億元，按年跌33.6%，建築面積92.6萬平方米，按年挫34.3%。

建業地產 （00832） 公布，6月合同銷售12.6億元，按年減少57.6%，建築面積19.1萬平方米，按年減少24.9%；每平方米均價6,600元，按年減少2.3%；上半年累計合同銷售100.3億元，按年減少28.6%，建築面積145.1萬平方米，按年減少24.2%，每平方米均價6911元，按年減少5.7%。

中海外 （00688） 公布，6月合同銷售332億元，按年減少23.6%，建築面積138.2萬平方米，按年減少24.9%；上半年累計合同銷售1801.8億元，按年增加30.1%，建築面積804萬平方米，按年增加28.3%。

中海外宏洋 （00081） 公布，6月合同銷售46.6億元，按年減少8.1%，建築面積36.9萬平方米，按年減少20.3%；上半年累計合同銷售259.4億元，按年增加24.6%，建築面積214.5萬平方米，按年增加7.7%。

合生創展 （00754） 公布，6月單月預售金額按年減43.8%至19.1億元。上半年累計預售金額160.6億元，按年減少4.7%，對應建築面積約43.8萬平方米，按年減少37.1%；合約均價35,576元，按年增加36.8%。

保利置業 （00119） 公布，6月單月合同銷售金額按年減29.3%至41億元；對應建築面積約16.4萬平方米，按年減少40.8%；合約均價24,902元。上半年累計合同銷售金額374億元，按年增加1.3倍，對應建築面積約148.2萬平方米，按年增加71.9%；合約均價25,231元，按年增加32.1%。

中駿集團 （01966） 公布，6月單月合同銷售金額按年減55%至30.1億元；對應建築面積約24萬平方米，按年減少56%；合約均價12,547元。上半年累計合同銷售金額200.8億元，按年減少38%，對應建築面積約158.8萬平方米，按年跌39%；合約均價12,648元，按年減少5.6%。

旭輝控股 （00884） 公布，6月單月合同銷售金額按年減59.2%至55.1億元；對應建築面積約41.5萬平方米，按年減少48.2%；合約均價14,800元，按年減少14%。上半年累計合同銷售金額419.4億元，按年減少33.6%，對應建築面積約289.6萬平方米，按年跌30.1%；合約均價15,300元，按年減少5.6%。

綠城中國 （03900） 公布，6月自投項目合同銷售額為137億元，按年跌46.5%；上半年合同銷售額累計共982億元，按年增15.7%，當中歸屬於綠城集團的權益金額為633億元，按年增39.7%。

在代建管理項目上，綠城中國在6月取得合同銷售額102億元，按年增29%；上半年累計合同銷售額360億元，按年增21%。

融創 （01918） 公布，6月集團實現合同銷售金額約70.2億元，按年跌50%，合同銷售面積約46.5萬平方米，合同銷售均價每平方米約15,100元。上半年，集團累計實現合同銷售金額約521.4億元，按年跌53.8%，累計合同銷售面積約383.7萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,590元。2023年上半年，歸屬於公司的權益合同銷售金額約298.9億元，按年跌55%。

時代中國 （01233） 公布，上半年累計合同銷售金額按年減65.6%至約94.4億元，已售建築面積約57.2萬平方米，按年減少65.4%。6月單月合同銷售金額10.8億元，按年減少79.2%，已售建築面積約7.5萬平方米，按年跌76.5%。

越秀地產 （00123） 公布，6月單月合同銷售金額按年減少1.3%至141.1億元；已售建築面積約41.1萬平方米，按年減少24.3%。上半年累計合同銷售金額836.3億元，按年增加71%，佔全年合同銷售目標約63.4%；已售建築面積約247.4萬平方米，按年上升39.2%。

雅居樂 （03383） 公布，6月單月預售金額按年減57.2%至35.4億元；對應建築面積約24萬平方米，按年減少63.7%；合約均價14,798元，按年增長18.4%。上半年累計預售金額282.3億元，按年減少28.4%，對應建築面積約189.1萬平方米，按年跌38.4%；合約均價14,930元，按年增加16.2%。

融信中國 （03301） 公布，6月單月合同銷售金額按年減80.1%至18.1億元；已售建築面積約8.2萬平方米，按年減少69.4%；合約均價21,809元，按年減少35.2%。上半年累計合同銷售金額97.9億元，按年減少74.7%，已售建築面積約68.1萬平方米，按年跌60.7%；合約均價14,372元，按年減少35.7%。

金地商置 （00535） 公布，6月單月合同銷售金額按年減36.6%至40.2億元；已售建築面積約24.2萬平方米，按年減少23.4%；合約均價16,600元，按年減少17.4%。上半年累計合同銷售金額202.3億元，按年減少24.8%，已售建築面積約131.2萬平方米，按年跌6.9%。

萬科 （02202） 公布，上半年累計合同銷售金額破2000億元至約2039.4億元，按年減5.2%，已售建築面積約1297萬平方米，按年增加0.5%。6月單月合同銷售金額361.4億元，按年減少23.4%，已售建築面積約252萬平方米，按年跌18.6%。

正榮地產 （06158） 公布，6月合約銷售16.7億元，按年減少37.7%；建築面積11.5萬平方米，按年減少20%；每平方米均價14,500元。集團上半年合約銷售96.8億元，按年減少54.6%；建築面積65.8萬平方米，按年減少49.5%；銷售均價14,700元。

碧桂園 （02007） 公布，6月單月合同銷售160億元，按年減少53.7%；建築面積203萬平方米，按年減少51.8%。集團上半年累計1287.6億元，按年減少30.4%；建築面積1646萬平方米，按年減少29.9%。

合景泰富 （01813） 公布，6月合同銷售17.3億元，按年減少63%，建築面積8.5萬平方米，按年減少58.1%；上半年累計合同銷售190.7億元，按年減少27.3%，建築面積102.2萬平方米，按年減少24.2%。

建發國際投資 （01908） 公布，上半年累計合同銷 售金額747.3億元，按年增55.7%。

景瑞控股 （01862） 公布，6月合同銷售金額4.1億元，按年跌40.4%，已售建築面積約2.3萬平方米，按年跌47.5%；每平方米銷售均價17,609元，按年增加13.4%。集團上半年累計合同銷售金額約24.6億元，按年減少45.4%，已售建築面積約13.6萬平方米，按年減少52.5%；每平方米銷售均價18,161元，按年增15%。

美的置業 （03990） 公布，上半年累計合同銷售金額約405.6億元，按年增1.3%，已售建築面積約320.6萬平方米，按年減少2%。以5月數據推算，6月單月合同銷售金額51億元，按年跌37.1%，已售建築面積約45.7萬平方米，按年跌25.1%。

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