hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【內房銷售】碧桂園6月合約銷售挫54% 一文看清6月内房銷售（不斷更新）
内房銷售增速繼續放緩，中指研究院發布數據顯示，6月內地百強房企合同銷售額按年跌28%至5267億元（人民幣，下同）；上半年百強內房累計銷售總額3.62萬億元，按年略增0.2%。中指院解釋，自4月起內房市場明顯降溫，置業需求疲弱，各地於端午節期間推盤力度不足，以致銷售額大幅下降。
|2023年6月
|2023年上半年
|內房企業
|合約銷售
（億元人民幣）
|按年變幅
|合約銷售
（億元人民幣）
|按年變幅
|建發國際投資 （01908）
|-
|-
|747.3
|+55.7%
|碧桂園 （02007）
|160.0
|-53.7%
|1287.6
|-30.4%
|美的置業 （03990）
|51.0
|-37.1%
|405.6
|1.3%
|合景泰富 （01813）
|17.3
|-63.0%
|190.7
|-27.3%
|景瑞控股 （01862）
|4.1
|-40.4%
|24.6
|-45.4%
碧桂園 （02007） 公布，6月單月合同銷售160億元，按年減少53.7%；建築面積203萬平方米，按年減少51.8%。集團上半年累計1287.6億元，按年減少30.4%；建築面積1646萬平方米，按年減少29.9%。
合景泰富 （01813） 公布，6月合同銷售17.3億元，按年減少63%，建築面積8.5萬平方米，按年減少58.1%；上半年累計合同銷售190.7億元，按年減少27.3%，建築面積102.2萬平方米，按年減少24.2%。
建發國際投資 （01908） 公布，上半年累計合同銷 售金額747.3億元，按年增55.7%。
景瑞控股 （01862） 公布，6月合同銷售金額4.1億元，按年跌40.4%，已售建築面積約2.3萬平方米，按年跌47.5%；每平方米銷售均價17,609元，按年增加13.4%。集團上半年累計合同銷售金額約24.6億元，按年減少45.4%，已售建築面積約13.6萬平方米，按年減少52.5%；每平方米銷售均價18,161元，按年增15%。
美的置業 （03990） 公布，上半年累計合同銷售金額約405.6億元，按年增1.3%，已售建築面積約320.6萬平方米，按年減少2%。以5月數據推算，6月單月合同銷售金額51億元，按年跌37.1%，已售建築面積約45.7萬平方米，按年跌25.1%。
一文看清5月内房銷售，可見【下一頁】
更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁
相關文章：
【業績｜內房】中國奧園一口氣公布過去兩年業績 去年收入大跌62%、虧損收窄至78億元人幣
【內房股】萬科郁亮：市場實際情況較之前預期差 脫胎換骨恐需較長時間
記者：宋佩恩