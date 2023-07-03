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【香港零售】香港5月零售銷售按年升18.4%　連升6個月、三類貨品增逾5成

股市 16:46 2023/07/03

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香港5月零售銷售按年升18.4%　汽車及汽車零件、珠寶首飾、藥妝彈逾5成

政府統計處公布，今年5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為345億元，按年上升18.4%。首五個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升21%。

期內，汽車及汽車零件升54.7%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升51.8%，藥物及化妝品升51.5%，服裝升38.5%，中藥升35.1%，百貨公司貨品亦升9.9%。相反，燃料的銷貨價值跌13.7%，超級市場貨品亦下跌0.2%。

今年5月的網上銷售價值的臨時估計為22億元，按年跌3.7%，佔比為6.3%。

扣除其間價格變動後，5月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升16.5%，首五個月合計則上升19.2%。

另外，今年四月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升14.9%。

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業復蘇及消費氣氛正面，零售業總銷貨價值在五月按年繼續明顯上升。

發言人指出，零售業於未來數月應繼續改善。隨着運輸和接待能力進一步擴張，訪港旅客數目應繼續增加。勞工市場情況改善和第二期消費券的發放，加上政府和業界的努力推動，將繼續為本地消費需求帶來支持。

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編輯：袁諾曦

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