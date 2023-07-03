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【香港零售】5月份零售業銷貨價值同比上升18.4%　低於市場預期

商業 16:39 2023/07/03

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政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字。2023年5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為345億元，較2022年同期上升18.4%。總銷貨數量的臨時估計較2022年同期上升16.5%。兩者均低於市場預期的22.6%和22.7%。分析師預期之後數月也有15至20%的增長，並預測全年有17-18%增長。

【疫後展覽】廠商會下半年辦4展覽　國際教育及職業展周末先搶閘

2023年4月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2022年同期上升14.9%。與2022年同期比較，2023年首五個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升21.0%。在2023年5月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，較2022年同期下跌3.7%。

2023年4月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同期下跌13.2%。與2022年同期比較，2023年首五個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌6.6%。

網上銷售價值下跌
 
扣除其間價格變動後，2023年5月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同期上升16.5%。2023年4月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2022年同期上升13.1%。與2022年同期比較，2023年首五個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升19.2%。
 
按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年5月與2022年5月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升51.8%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升16.1%）；服裝（上升38.5%）；百貨公司貨品（上升9.9%）；食品、酒類飲品及煙草（上升4.4%）；藥物及化妝品（上升51.5%）；汽車及汽車零件（上升54.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升17.9%）；中藥（上升35.1%）；書報、文具及禮品（上升17.9%）；以及眼鏡店（上升16.4%）。

第二期消費券發放續為本地消費帶來支持

另一方面，2023年5月與2022年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌0.2%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌5.6%）；燃料（下跌13.7%）；以及傢具及固定裝置（下跌8.6%）。

截至2023年5月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升12.9%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升11.3%。

分析師預計全年有17-18%增長

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業復蘇及消費氣氛正面，零售業總銷貨價值在5月按年繼續明顯上升。零售業於未來數月應繼續改善。隨着運輸和接待能力進一步擴張，訪港旅客數目應繼續增加。勞工市場情況改善和第二期消費券的發放，加上政府和業界的努力推動，將繼續為本地消費需求帶來支持。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，其實5月的數字已經不錯，在考慮到訪港旅客數和4月時沒有很大變化，5月有這樣的表現已經相當好：「目前香港訪港旅客每月約有280萬，而居民出境人次則有500萬，只要這數字沒有太大變化的話，預期之後數月也有15至20%的增長。但由於去年第4季香港零售已經開始有好表現，預期在今年第4季則會稍為回落。全年預計有17-18%的增長。」

【稥港零售】5月零售銷貨值　市場預計升逾22%
 
本報記者：李智賢

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