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【金價走勢】花旗料今年底現貨金價挑戰2225美元新高 潛在漲幅15%

16:25 2023/07/03

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美息未見頂，累金價最近曾失守1900美元。

近期每盎斯國際金價衝上2000美元後，未幾隨即掉頭急回，現價考驗1900美元大關；不過，花旗仍樂觀預測今年底現貨金挑戰2225美元新高，如以6月底金價收報1919美元計，即有15%潛在漲幅。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，現貨金兌美元於3個月內預測為1915美元，未來6至12個月料為2225美元。

問及金價在兩千美元大關為何頻頻得而復失，廖嘉豪認為，由於聯儲局立場仍然鷹派，加上中國復甦力度不如預期，導致金價短暫出現調整。

星展銀行（香港）環球市場策略師李若凡指，料金價可能在1860到1890美元有支持，未來一年目標價是2050美元。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮表示，受聯儲局近期鷹派態度影響，令金價受壓，預計下半年金價的低位約在1880美元附近；但當儲局加息周期有機會在第四季之前正式結束，屆時黃金將有重新上升的動力，再度挑戰2000美元或以上高位。

凱基證券亞洲投資策略部助理副總裁譚美琪說，自從歐美銀行危機緩和，黃金價格從高位回落；疊加最新的宏觀經濟數據支持儲局進一步加息，短期內皆利淡黃金。4月時該行預計金價於年底上望2300美元新高，盡管金價回調，但未有打算下調進取的看法。

專家看好年內金價 薦買黃金ETF

譚美琪相信今年內金價仍有機會反彈，遂推介SPDR金ETF （02840） ，其走勢與國際金價同步，建議於1320到1420元區間分注買入，潛在升幅約15至20%。反觀，甘願承受較大波動的投資者，可考慮山東黃金 （01787） 及招金礦業 （01818） ，因兩者大部份收入來自黃金業務，支持位為250天平均線附近，分別為14.42元及8.71元。

黃金基金方面，則嚴選「晉達環球黃金基金」及「貝萊德世界黃金基金」，兩產品皆分散投資環球金礦股，且以加拿大金礦股為主，其次重倉美國及澳洲。

回顧上半年，憧憬美國加息近尾聲，現貨金價於5月4日急升至2072美元，直逼2020年8月新高。大好友寄望黄金時代重臨，金價將啓動新一輪牛市，獨立股評人盧楚仁更大膽預言第3季突破2500美元；可惜，黄金又再呈假突破陷阱，兩千美元大關阻力重重，最近更失守千九關。

分析指4大利好因素刺激金價，包括地緣政治令黄金成資金避難所、全球去美元化央行掃金、美息快見盡頭、以及通脹見頂漸回落；相反淡友反駁環球經濟放緩，金飾需求驟減。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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