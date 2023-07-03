【疫後展覽】廠商會下半年辦4展覽　國際教育及職業展周末先搶閘

隨著展覽業在疫後復甦，香港中華廠商聯合會亦計劃在今年下半年舉辦4場展覽，除了年底壓軸的第57屆工展會外，國際教育及職業展亦搶閘在本周末及日於灣仔會展舉行。

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廠商會會長史立德表示，經過三年疫情後香港正逐步復常，今年廠商會將舉辦4場展覽，包括本周末及日於灣仔會展舉行的第29屆國際教育及職業展、8月4至7日在亞洲博覽館舉行的第3屆工展會購物節、10月28日至11月5日在葵涌運動場舉行的第10屆香港美食嘉年華，還有一年一度12月16日至明年1月8日舉行的第57屆工展會。

國際教育及職業展將在本周六及日在灣仔會展舉行，吸引全球共24個國家及地區的院校、教育機構及升學顧問參展，屆時將有超過40家企業和機構提供逾2,000個空缺。現場會舉辦逾40場升學及就業專題講座，分析升學攻略及就業前景等。史立德表示疫情後香港人力資源需求正在改變，在國際教育及職業展上將為香港年青人提供升學及就業建議，希望他們能找到合適的升學階梯及職業選擇。

史立德表示疫情期間就算舉辦展覽也無法提供熟食，疫情解封後的8月工展會購物節、10月的香港美食嘉年華和12月的工展會都將會重設熟食區，期望能吸引更多市民入場消費。他指很多本地商戶都已聯絡他們參加工展會，預計攤位總數將較去年多10%，回復疫前水平。問到會否擔心近期港人熱衷北上消費會影響銷情，史立德表示工展會向來有品牌保證，認為港人仍會支持香港品牌，不擔心影響銷情。

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本報記者：李智賢

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