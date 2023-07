【AI爭議】教宗發布AI倫理指南　指引企業達到道德標準

人工智能(AI)的道德爭議一直未有解決方案,教宗方濟各(Pope Francis)就率先出手,發布AI倫理指南手冊,給予科技業界作為指導和參考,希望能幫助企業應對AI道德上的灰色地帶。

【Google AI】被問iOS還是Android較好 Google聊天機械人答案出乎意料?

【ChatGPT爭議】OpenAI被起訴 涉非法使用圖書數據訓練AI

教宗及聖塔克羅拉大學(Santa Clara University)馬庫拉應用倫理中心日前就共同成立「技術、倫理和文化研究所(ITEC)」,並聯手發布名為《在破壞性技術時代的倫理:營運路線圖》(Ethics in the Age of Disruptive Technologies: An Operational Roadmap)的手冊,為科技企業人員提供指引,建立負責任的技術管理系統。

據外媒Futurism報道,這份指南不只包含AI和機器學習,還包括了如加密、追蹤、人臉辨識等其他主題的道德困境。指南共有140頁,列出了7項指引,包括:尊重人的權利、促進透明度等,提供具體建議以及可行的步驟,盼在監管機構出手前提供協助。

【ChatGPT熱潮】美國國會為AI工具設限 員工僅可用於研究和評估

責任編輯:曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌,分享疫下營商Tips。即看最新一集: