【AI爭議】教宗發布AI倫理指南　指引企業達到道德標準

人工智能（AI）的道德爭議一直未有解決方案，教宗方濟各（Pope Francis）就率先出手，發布AI倫理指南手冊，給予科技業界作為指導和參考，希望能幫助企業應對AI道德上的灰色地帶。

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教宗及聖塔克羅拉大學（Santa Clara University）馬庫拉應用倫理中心日前就共同成立「技術、倫理和文化研究所（ITEC）」，並聯手發布名為《在破壞性技術時代的倫理：營運路線圖》（Ethics in the Age of Disruptive Technologies: An Operational Roadmap）的手冊，為科技企業人員提供指引，建立負責任的技術管理系統。

據外媒Futurism報道，這份指南不只包含AI和機器學習，還包括了如加密、追蹤、人臉辨識等其他主題的道德困境。指南共有140頁，列出了7項指引，包括：尊重人的權利、促進透明度等，提供具體建議以及可行的步驟，盼在監管機構出手前提供協助。

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責任編輯：曾曉汶

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