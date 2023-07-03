▲ 【華僑永亨】華僑永亨改名華僑銀行 有信心2025年底前實現30億坡元額外收入

華僑銀行宣布在各核心市場統一品牌，鞏固其「OCBC同一集團」方針，包括將香港的主要附屬公司華僑永亨銀行改名為「華僑銀行（香港）」，在澳門的「華僑永亨銀行」亦改名為「華僑銀行（澳門）」。中國內地方面，待獲得相關批核後，「華僑永亨銀行（中國）」今年第4季也會更名為「華僑銀行」。

因應大中華區法定名稱變更，華僑集團旗下銀行將統一採用新品牌標誌。至於華僑銀行提供私人銀行服務的附屬公司「新加坡銀行」（Bank of Singapore），其標誌將維持不變。

華僑銀行集團行政總裁黃碧娟表示，透過集團的東盟和大中華區重點策略，預期業務將加速增長，在現有的增長軌跡上，有信心於2025年年底前帶來30億坡元（折合約173.7億港元）的額外收入。

黃碧娟：內地重啟、「中國＋1」戰略等釋放業務潛力

她指，東盟和大中華區之間的業務往來具發展潛力，集團多年來建立了龐大業務網絡、累積優勢，足以抓緊這些業務機遇，而中國疫後重啟、東盟在「中國＋1」戰略中的崛起，以及地緣政治因素的其他影響，皆進一步釋放了此潛力。

她表示，今公布統一品牌是順應策略而作出的行動，它鞏固集團在去年時所更新的企業策略八大核心之一的「OCBC同一集團」方針 ，透過該方針，集團橫跨東盟和大中華區的業務據點，及新加坡香港的雙樞紐定位將變得更具吸引力。

黃碧娟又指，在大中華區，集團在內地、香港、澳門和台灣的17個城市擁有67家分行，旗下有超過4,500名員工，另外亦與寧波銀行建立了合作夥伴關係。

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記者：胡學能