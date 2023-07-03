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【稥港零售】5月零售銷貨值　市場預計升逾22%

商業 16:03 2023/07/03

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疫後復常，繼4月份零售業總銷貨價值按年升15%後，市場估計5月份的零售業總銷貨價值按年升逾22%。

2023年4月零售業總銷貨價值的臨時估計為347億元，按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年上升75.2%為最大升幅，其次為其他未分類消費品，銷貨價值上升17.8%。

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