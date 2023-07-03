【稥港零售】5月零售銷貨值 市場預計升逾22% 商業 16:03 2023/07/03 分享： 分享： 疫後復常，繼4月份零售業總銷貨價值按年升15%後，市場估計5月份的零售業總銷貨價值按年升逾22%。 2023年4月零售業總銷貨價值的臨時估計為347億元，按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年上升75.2%為最大升幅，其次為其他未分類消費品，銷貨價值上升17.8%。 《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 【咖啡店商機】星巴克加快開店 推本土美食吸內地客 今日 【咖啡店商機】星巴克加快開店 推本土美食吸內地客 【試食到飽】日清計劃今年在中國舉辦3萬場試食促銷 2023/06/29 【試食到飽】日清計劃今年在中國舉辦3萬場試食促銷 【英式早餐】食材成本下降 英國早餐指數首次下降 2023/06/22 【英式早餐】食材成本下降 英國早餐指數首次下降 【機械人手】商戶引入機械人解人手荒 助零售業運作24小時接客 2023/06/27 【機械人手】商戶引入機械人解人手荒 助零售業運作24小時接客 你可能感興趣 【咖啡店商機】星巴克加快開店 推本土美食吸內地客 今日 09:00 【咖啡店商機】星巴克加快開店 推本土美食吸內地客 【試食到飽】日清計劃今年在中國舉辦3萬場試食促銷 14:06 2023/06/29 【試食到飽】日清計劃今年在中國舉辦3萬場試食促銷 【英式早餐】食材成本下降 英國早餐指數首次下降 14:55 2023/06/22 【英式早餐】食材成本下降 英國早餐指數首次下降 零售 鐘錶 珠寶