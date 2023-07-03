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【大行看法】普徠仕：全球加息周期完結在即　市場憂慮轉向經濟增長　警剔信貸波動

股市 16:00 2023/07/03

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普徠仕：全球加息周期完結在即　市場憂慮轉向經濟增長　警剔信貸波動

全球加息周期逐步走向尾聲，普徠仕靈活新興市場債券基金經理管志齡表示，市場的憂慮或將從通脹轉向經濟增長，可能導致利潤收縮和信貸波動，提醒在不確定的環境投資者絕對要謹慎選擇證券。

管志齡指，由於全球經濟增長情況不再同步，主要央行正推行不同的貨幣政策，較受全球經濟周期影響的國家或需要再次加息以控制通脹，而較不受全球經濟狀況影響的國家則可以在更長時間內保持較低利率水平。

儘管仍有澳洲、加拿大、馬來西亞和泰國等少數央行，出乎市場意外地選擇加息，但大多央行已經結束加息周期或已進入倒數階段。

管志齡指，特定的板塊仍可找到投資機會。例如，不少新興市場所推出的本地貨幣債券提供了具吸引力的機會，特別是在拉丁美洲，該等債券的收益率達到8.79%，創下多年新高。新興市場固定收益中的優質資產，亦更有潛力緩解投資組合的下行風險。例如，由於預期通脹降溫和事前實際利率上升，該行更看好墨西哥、巴西、哥倫比亞和秘魯的本地貨幣債券。

不過，投資者需要留意信用評級較低國家的風險，由於主權債務重組過程可能複雜而漫長，此等國家或面臨再融資壓力。

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編輯：袁諾曦

債券 經濟 加息 通脹
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