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【金融中心】新加坡第四代領導層黃循財　獲任命為新加坡金管局、GIC投策會主席

宏觀解讀 15:59 2023/07/03

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【金融中心】新加坡第四代領導層黃循財　獲任命為新加坡金管局、GIC投策會主席

新加坡金管局（MAS）、新加坡政府投資公司（GIC）公布，當地副總理、財長黃循財7月8日上任金管局董事會主席，至2026年5月底為止，並於7月7日就識GIC投資策略委員會主席。黃循財去年獲確認為新加坡人民行動黨第四代領導層，被視為現任總理李顯龍的潛在接班人。

黃循財最新是接手國務資政Tharman Shanmugaratnam在該兩大財金組織的職務，Shanmugaratnam上月表示有意參與新加坡9月舉行的總統大選。新加坡政府行政權集中於總理身上，總統屬象徵意義的首長。

新加坡金管局於聲明上指出，黃循財曾於2011年至16年加入金管局董事會，並在2021年獲任命為該局副主席。與香港金管局類似，新加坡金管局同樣是當地央行機構。

因應黃循財改任新加坡金管局主席後，貿工部部長顏金勇獲任命為金管局副主席。

黃循財於2018年加入GIC董事會，並在2017年起加入GIC投資策略委員會。投資策略委員主要職責是協助 GIC 董事會評估管理層關於資產配置的建議，以及監督整體投資組合績效。

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編輯：麥德銘

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