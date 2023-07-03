【港元定存】港元定存息最高20厘 仲有幾多港銀有5厘息？

▲ 東亞及渣打等延長港元定存息的截止期

焦點港銀港元定存年息比較

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其他港銀港元定存年息比較

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 備註 渣打 8.0 7天 10萬 1月9日加3厘，白金外滙會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，上限2000萬元 工銀亞洲 8.0 7天 1000 5月1日新推，全新綜合理財戶（每日平均理財總值10萬元）；再成功申請兩張指定信用卡；手機e開戶享8厘，以上限20萬元新錢計，賺息307元。若分行開立為6.8厘，至7月底 集友 7.0 7天 10萬 6月30日加1厘，合資格個人或公司客戶，兌換資金，手機或網上銀行只適用於個人客戶，公司客須分行開立；存款不設上限，至9月28日 南商 6.0 7天 1000 6月15日加0.5厘，網上或手機銀行開立；分行開立須3萬元；個人客戶以兌換資金，上限1000萬元，至9月13日 渣打 5.5 兩周 10萬 1月9日新推，白金外滙會員或優先私人理財戶，合資格兌換資金，上限2000萬元，至7月底 花旗 5.0 1個月 不設最低存款額 4月3日減2厘，全新客戶及兌換新資金等，上限2000萬港元；（1）只適用於全新客戶，或現有客戶過去6個月內未有進行1萬美元等值的外幣交易（港元兌美元及美元兌港元的交易除外）。（2）優惠不適用於網上或流動電話理財開立的定存，必須於分行開立，或聯絡其客戶經理登記以享優惠；上限2000萬元 註：最終條款以銀行公布為準，截至7月3日

7月開局，今天（7月3日）有3間銀行調整港元定期存款息，包括下半年搶閘全面減息0.2厘的大眾銀行，目前最高是3個月的3.9厘年息；富邦把3個月4.5厘年息下架。相反，華僑銀行上調388天0.15厘至4.5厘;建行亞洲提高1個月年息0.1厘，新息率報3.5厘。大眾銀行是繼上周的虛擬銀行匯立（WeLab Bank）及平安壹賬通（PAOB）以來，過去一周內4行撤4厘息。

反觀，回顧6月煞科周，7行壓軸加息，例如集友於上周五（6月30日）勁加7天年息1厘至7厘，起存額為10萬元的兌換資金。

不過，半年結過後超高息爭相下架，虛銀富融（Fusion Bank）的1個月年息10厘及創興3個月年息4.4厘等，已於6月底屆滿。

另有5行順延特惠息，虛銀天星（AirStar Bank）夥拍中移動 （00941） 旗下MyLink，新客開戶賺積分，開立半年定存獲加息券1.5厘，截止期則由6月尾順延至9月底。同樣，東亞 （00023） 兩個月年息4.8厘、渣打香港 （02888） 7天享8厘年息、星展7天年息10厘，以及冠全城的建行亞洲7天20厘年息皆延長優惠。

半年結已過 專家料銀行未必高息搶存

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，隨着半年結過去，企業資金需求或會有所回落，銀行未必需要急於以較高利率「搶存款」。而個別銀行或考慮其自身資金情況，不排除會提供一些短期存款利率優惠，冀吸引存款，以便管理流動性。

1個月港元拆息8連跌，今天報4.93厘，大新預期，下半年美國或會繼續加息，港元同業拆息回落空間有限，料1個月銀行同業拆息仍會在5厘水平反覆向上。

5厘息陣營買少見少，市傳滙豐（HSBC）把特選大戶3個月享5厘息悄悄下架。現時約有10間銀行合共提供12個定存計劃有5厘，包括南商7天年息享6厘、中銀香港 （02388） 相同短存年息達10厘、以及恒生 （00011） 7天10.9厘年息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪