黃循財再增兩要職 任星金管局及GIC委員會主席

新加坡財長黃循財（Lawrence Wong）早已獲總理李顯龍指定，成為接任人選，近日前者再獲任命要職，將成為央行金融管理局（MAS）主席，同時亦會成為新加坡政府投資公司（GIC）董事會委員會主席。

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MAS周一（3日）宣布，自2021年起成副主席的黃循財將接替尚達曼（Tharman Shanmugaratnam），於周六（8日）起成為MAS主席，任期至2026年5月底。貿易與工業部長顏金勇獲委任成副主席，任期相同。

GIC同日亦宣布，董事會委員會主席尚達曼辭任後，黃循財將在周五（7日）接任。不過，GIC未公布尚達曼的董事會副主席接任人選。

尚達曼上月8日宣布，全面辭去公職，投入競選新加坡總統。新加坡史上首位女總統哈莉瑪（Halimah Yacob）的任期將在9月中屆滿，她已表明不尋求連任，當地需在任期屆滿前選出接替人選。

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黃循財自2011年起加入MAS董事會，前年6月升任副主席。2018年黃循財獲委任成GIC董事之一，2017年起擔任GIC投資策略委員會成員。

去年李顯龍宣布內閣改組，已獲指定為接班人的黃循財升任副總理，並繼續兼任財長職務。黃循財今次再獲接任兩大要職，進一步為接班成下一任總理鋪路。

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責任編輯：吳漢培