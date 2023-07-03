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【大行報告】小鵬汽車G6獲多家大行祝福　升幅擴大至逾15%、花旗提估值或見頂

新經濟追蹤 15:14 2023/07/03

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【大行報告】小鵬汽車G6獲多家大行祝福　升幅擴大至逾15%、花旗提估值或見頂

小鵬汽車 （09868） 今年以來交付量落後其他領先電動車新勢力，上周新發布的車型G6，初步市場反應良好，獲多家大行唱好。小鵬汽車今日股價再升16%，新報57.95元，成交逾18億元。小鵬汽車不足兩周股價累升近5成。

綜合券商評價，小鵬G6官方售價從20.99萬元人民幣起，定價較同業更進取，而且硬件、軟件功能都具競爭力，有望小鵬汽車重新贏回口碑，但券商同時憂慮小鵬股價升幅過急，須留意訂單轉換和產量提升能否追上。

小鵬新車G6上市 何小鵬：25萬級最強智能電動SUV，可見【下一頁】

大摩：小鵬轉勢言之尚早　瑞信：6月交付量勝預期

小鵬汽車去年發布G9後交付和口碑都不及同業，大摩指出，小鵬要憑G6扭轉局勢言之尚早，但至少產品定價更為精準，另一車型P5可助市場恢復對小鵬硬件信心，令投資者願留意其軟件潛力，續予其美股目標價12.5美元和「增持」評級。

僅予小鵬汽車「沽售」評級的花旗都指出，G6可穩佔20萬至25萬元人民幣的電動SUV市場，並認為最新定價是很好的嘗試，但估值可能已觸及上限，未有更改評級，美股目標價為6.28美元。

對於6月集團交付8620輛，雖然仍錄按年跌幅，但按月回升15%，瑞信指出，小鵬汽車表現已勝市場預期，第二季交付量按季增27%至2.72萬輛，明顯高於公司指引的2.1萬至2.2萬輛。瑞信也提及，小鵬管理層期望G6推出後，第三季月交付量可升至1.5萬輛，今年第4季增至2萬輛，維持「跑贏市場」評級，目標價14.5美元。

一文看清新能源車廠6月交付量，可見【下一頁】

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