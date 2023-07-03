奧克尼群島擬脫英 或成挪威自治領地

奧克尼群島（Orkney）議會議長斯托肯（James Stockan）提出一項動議，尋求奧克尼群島脫離英國，並可能會成為挪威的自治領地。

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斯托肯指，奧克尼群島作為挪威王國一部分的時間，遠多於作為英國一部分。他批評蘇格蘭及英國政府對該島的支持措施非常失敗，該島獲分配的人均資金少於雪特蘭群島（Shetland Islands）。

他提出動議，希望探討該島的北歐聯繫，並研究根西島（Guernsey）、澤西島（Jersey）及馬恩島（Isle of Man）等皇家屬地的治理結構。

奧克尼群島多年前一直受挪威和丹麥控制。但丹麥、挪威與瑞典國王克里斯蒂安一世（Christian I）的女兒瑪格麗特（Margaret）1469年與蘇格蘭國王詹姆斯三世（James III）成婚，將該島作為嫁妝擔保，因一直無法取出嫁妝，3年後該島遭蘇格蘭吞併。

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奧克尼群島議會周二（4日）將討論上述動議。蘇格蘭政府發言人表示，政府致力於支持島嶼社區。

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責任編輯：鄭錦玲