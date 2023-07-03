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【機迷熱話】任天堂警告用家　勿對Switch卡槽吹氣

科技 15:22 2023/07/03

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任天堂呼籲Switch玩家勿再往Switch卡槽吹氣，並強調若採用吹氣方法，或會弄壞Switch主機。

許多機迷習慣在遊戲機無法讀取遊戲卡時，往卡槽「吹一吹」，試圖將灰塵吹掉並解決接觸不良的問題。不過，近日任天堂就在官方Twitter發警告，呼籲Switch玩家勿再往Switch卡槽吹氣，並強調若採用吹氣方法，或會弄壞Switch主機。

【網絡安全】黑客藉木馬化超級瑪利歐遊戲　於Windows散播惡意軟件

【機迷熱話】任天堂直面會懶人包　「超級瑪利歐兄弟」時隔11年出新作

任天堂在Twitter上提到，如果認為Switch遊戲卡槽有灰塵，切勿使用吹氣等行為，因為在吹氣時，飛沫唾液或會黏在連接口，導致零件生鏽或腐蝕。同時也不要利用棉花棒去清潔遊戲卡槽，因為會影響讀取遊戲卡的連接點，導致損壞。也切勿觸碰遊戲卡槽的底部，或強行插入已經損壞的遊戲卡。

任天堂提醒，如果確定有灰塵進入了遊戲卡槽，建議使用吸塵器吸出來，也應該利用專用的電子產品擦拭布，或送到授權維修中心，讓專業的工程師協助清潔保養。

【制裁之後】受俄烏戰爭影響？　任天堂宣布正式關閉俄羅斯eShop

責任編輯：曾曉汶

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