【國產ChatGPT】百度「文心一言」突上架內地App store　股價升近5%

▲ 【國產ChatGPT】百度「文心一言」突上架內地App store

百度 （09888） 大語言模型「文心一言」應用程式現已上架中國內地蘋果App Store，用戶可免費下載安裝。不過，香港地區卻未見上載該應用程式。百度周一（3日）升4.9%，報139.3元。

據內地App Store產品介紹顯示，「文心一言」作為百度全新一代知識增強大語言模型，採用一對一的對話式聊天場景，能夠與人對話互動，回答問題，協助創作，同時在文學創作、商業文案創作、數理邏輯推算、中文理解、多模態生成等多個應用場景中高效便捷地幫助人們獲取信息、知識和靈感。而其應用程式體積為46.1MB。

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4月App store曾現假冒「文心一言」APP

有趣的是，今年4月，App store曾現假冒「文心一言」應用程式，而百度更發文表明目前「文心一言」沒有任何官方APP，在官方宣布前，凡是在App store和各種應用商店看到的「文心一言」APP都是假的。

雖然「文心一言」官方暫未官宣App上架消息。可是，這款「文心一言」應用程式的供應商為北京百度網訊科技有限公司（Beijing Baidu Netcom Science & Technology Co.，Ltd），料應為百度正版產品。

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編輯：姚卓然