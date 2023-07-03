以色列首間網上學校9月開學 免費服務約18萬中學生

以色列教育部周日（2日）宣布，首間網上學校將從下學年起開學。學校將免費提供中一至中六的課程，料全國18萬名中學生受惠。以色列教育部長Yoav Kisch表示，很自豪宣布教育部網上學校開學，對全國家長及學生而言是好消息。

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相關網上學校將以希伯來語及阿拉伯語授課，並由數學、英語和物理等各領域專家授課。課程將免費提供，學生可根據自己的需求接受補充及個人化的課程。Yoav Kisch指，學生科隨時隨地獲得幫助。

課程還將包括科學及技術領域的高階課程，同樣由中學開始，協助學生在相關科目上進步，令所有學生擁有平等機會，可在大學深造高級的工程專業。

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以色列早前初步試驗取得成功，考慮到個人化學習的全球趨勢，以及網上學習與實體學習日益融合，於是決定啟動計劃。計劃的先進技術將令學生能夠發展學習技能，同時亦能讓教師持續監測每個學生的學習進度。

Yoav Kisch表示，相信計劃能減輕家長多方面開支，更重要的是，將為所有學生提供平等機會，無論家長經濟能力如何，學生亦有機會在各領域取得成功。他強調，將為奮鬥及優秀的學生提供力量，是創建當代優秀教育體系的其中一步。

教育部總幹事Assaf Tsalel亦指，透過相關教學方式，教育系統將縮小社會差距，為每個學生提供平等的機會。

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責任編輯：李俊儀