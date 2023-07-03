【智能手錶】手腕紋身影響智能手錶檢測效果　Samsung研新解決方案

智能手錶近年推出愈來愈多功能，來協助用家追蹤健康數據。不過，原來智能手錶都有「剋星」，過往就有不少用戶投訴，若手腕有紋身，就會影響智能手錶檢測效果。而針對相關問題，三星（Samsung）研發解決方案，並預計2023年下半年發布。

【自助維修】Samsung擴自助維修Galaxy產品服務至歐洲9大國家

【生成式AI】Samsung開發自家AI模型 服務支援9大領域 料最快12月推出

過往就曾有不少智能手錶被用戶投訴，若將手錶戴在紋身的手上，就會無法使用或出現數據錯誤的情況。及後也有專家表示，紋身使用的墨水，會阻礙智能手錶判斷用戶是否佩戴了手錶，導致健康和運動感應器可能無法開啟，佩戴檢測等功能無法正常工作。

面對相關挑戰，三星論壇上負責Galaxy Wear應用的版主最就透露，三星正研發增加一個功能，相信可以改善手腕有紋身的用戶使用檢測功能。該版主稱，這個更新將在2023年下半年發布。

外媒SamMobile報道則預計，這個功能或會是即將公布的One UI Watch 5和Wear OS 4更新的一部分。不過正式發布日期，則仍需要三星公布。

【三星屏幕】三星推49吋OLED曲面電競屏幕 搭載量子AI處理器

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：