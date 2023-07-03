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【信用卡優惠】星展夥九巴推信用卡搭巴士優惠　滿10元車資回贈2元、設人數限制？　

Hot Talk 14:28 2023/07/03

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【信用卡優惠】星展夥九巴推信用卡搭巴士優惠　滿10元車資回贈2元、設人數限制？　

多項公共交通工具於6月起加價，市民出行成本提高，最新星展香港夥九巴、Visa推出中優惠，從7月1日至9月30日，「DBS Compass Visa」用戶乘搭九巴或龍運巴士單程票價滿10元或以上，可獲2元現金回贈。星展香港表示，九巴現金回贈計劃每個月設有10萬個名額限制，合共30萬個，先到先得，額滿即止。

星展香港續指，現金回贈將於合資格交易成功誌賬後，於指定時間內存入持卡人的同一適用信用卡戶口內。

另推10%回贈、COMPASS Dollar抽獎推廣

除了乘巴士回贈以外，星展香港表示，DBS Compass Visa用戶在「周三大折日」活動中，在全港指定超市或淘寶單一簽帳滿100元，可獲10% COMPASS Dollar回贈，適用於每月首2000港元合資格簽帳，即回贈額最多為200元。

另外，該行推出抽獎活動，客戶在DBS Card+手機應用程式參與「好COM玩」遊戲，於指定簽賬類別單次簽賬達200港元或以上，可參與抽獎，最高可獲5000元COMPASS Dollar。

抽獎活動的要求和限制包括，指定簽賬類別 （實體商戶或網店）為潮流服飾、百貨公司、家用電器 / 電子產品、家居 傢俬 / 裝飾及油站。另外，每名主要持卡人在推廣期內每月可參加小遊戲2次，而獎品只適用於推廣期內每個曆月首 35,125 宗已完成的合資格交易。

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編輯：麥德銘

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