【電視廣播TVB】電視廣播彈逾4%　TVB料最快本周開始裁員、涉新聞及資訊部

▲ TVB料最快本周開始裁員 涉新聞及資訊部

據本地傳媒報道，電視廣播TVB （00511） 即將展開裁員計劃，最快本周派信，預料主要涉及新聞及資訊部員工。TVB周一（3日）曾升8.1%，高見5.3元，現升勢回順，升4.5%，報5.12元。

報道指，部分剪片師將被裁減，節目組部分記者調動至港聞或國際新聞部，停播節目包括《無耆不有》、《藝文誌》等。TVB回應消息時表示，是次裁員是3月公布的「成本與資源管理優化計劃」一部分。

公司主席許濤今年3月去信員工公布TVB的成本及資源管理方案，包括將遣散5%的TVB員工，目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出。換言之，TVB是次裁員規模或接近200人。

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編輯：姚卓然