Twitter限制用戶每日帖文瀏覽數　以減少AI公司抓取數據資料

根據anue報導，Twitter執行董事馬斯克（Elon Musk）7月1日在推特上表示，將限制Twitter用戶每日可瀏覽的帖文數量，以減少人工智能公司抓取數據資料，但沒有說明該限制實施多久。獲認證用戶每日可閱1萬個帖文、現有一般用戶則日限1000個帖文，新用戶日限500個。「再見Twitter（Goodbye Twitter）」隨即在美國成為熱門話題。

從7月2日開始，只有註冊帳號者，才能瀏覽推文。而「已驗證用戶」的每日「瀏覽量限制」，調整為1萬則。未驗證用戶的每日瀏覽量，調高到1000則，未認證新用戶則是500則。推特並沒有進一步指出，相關限制將持續多久。

這些限制引發了 Twitter 用戶的極大沮喪和驚訝。 他們突然收到諸如「超出速率限制」或「出現問題，嘗試重新加載」之類的消息。



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據瞭解，馬斯克之所以會訂下這個標準，似乎是有AI公司，利用推特來當做訓練語言模型的大量數據。馬斯克先前表示，幾乎每一家從事AI的公司，從新創企業到產業大咖，都在抓取大量數據。

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編輯：譚翠兒