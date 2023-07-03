英國殯葬商今年推出水葬服務 減少碳足印更環保

英國最大殯葬商Co-op Funeralcare宣布，今年將推出俗稱水葬（water cremation）的鹼性水解（Alkaline hydrolysis）服務，指水葬較傳統土葬及火葬服務產生更少碳足印，對環境更加友善。

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水葬是利用氫氧化鉀（potassium hydroxide）和水的混合物來分解遺體，過程一般需時4小時，經溶解後再將遺骨磨成粉末，然後存放於類似骨灰甕的器皿給家屬保存。

Co-op Funeralcare透露今年稍後時間，在英國推出水葬服務，為該國自1902年通過火葬以來首個新的殮葬方式。殯儀業預計水葬費用將與傳統火葬相近。

水葬於美國大多數州分、加拿大及南非均為合法，就連南非聖公會榮休大主教杜圖（Desmond Tutu）2021年逝世後，都用到水葬來處理遺體。

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Co-op Funeralcare指，英國的殮葬用地已所剩無幾，重整殮葬方式有助該行業提高減排目標，應對人口不斷增長的挑戰。

據悉，水葬過程產生的溫室氣體比火葬少三分之一，消耗的能源僅為火葬的七分之一。

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責任編輯：鄭錦玲