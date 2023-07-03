美斯新約年薪「僅約4.7億」 遠低沙特開價

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）確認加盟美職聯（MLS）球會國際邁阿密（Inter Miami），班主馬斯（Jorge Mas）透露，美斯年薪屆乎5,000萬至6,000萬美元（約3.9億至4.7億港元），遠低於沙特阿拉伯球會的開價。

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馬斯受訪時表示，早於2019年時已開始構思如何能夠讓美斯加盟。馬斯聲稱，美斯到來能讓MLS成為全球第二或第三優秀的聯賽，指對方亦希望達成超越足球層面的成就。

馬斯亦透露美斯的年薪屆乎5,000萬至6,000萬美元，退役後亦會獲得球會的股份。他指沙特球會的開價遠高於自己球會，美斯母會巴塞隆那（Barcelona）開價亦遠遠不及。

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同時，馬斯指美斯加盟的協商在近1年半內開始「加速」，最終在今年5月底時敲定。他稱起初是由股東之一﹑英格蘭名宿碧咸（David Beckham）與美斯接觸，多數只與足球有關，不希望向美斯施壓。

雙方其後分別在巴塞隆那﹑邁阿密﹑阿根廷羅沙里奧及多哈商討，甚至在去年世界盃期間全程留在卡塔爾關注阿根廷。馬斯承認，與蘋果（Apple）的合約對簽入美斯十分重要，美斯長年贊助商Adidas亦有與他達成分潤計劃。

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責任編輯：吳漢培