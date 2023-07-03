  • 31°C
香港時間 : 2023703日 (週一) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美斯新約年薪「僅約4.7億」 遠低沙特開價

環球社會熱點 14:07 2023/07/03

分享：

分享：

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）確認加盟美職聯（MLS）球會國際邁阿密（Inter Miami），班主馬斯（Jorge Mas）透露，美斯年薪屆乎5,000萬至6,000萬美元（約3.9億至4.7億港元），遠低於沙特阿拉伯球會的開價。

美斯坦承當年難適應新環境 與PSG球迷失聯繫 【下一頁】

馬斯受訪時表示，早於2019年時已開始構思如何能夠讓美斯加盟。馬斯聲稱，美斯到來能讓MLS成為全球第二或第三優秀的聯賽，指對方亦希望達成超越足球層面的成就。

馬斯亦透露美斯的年薪屆乎5,000萬至6,000萬美元，退役後亦會獲得球會的股份。他指沙特球會的開價遠高於自己球會，美斯母會巴塞隆那（Barcelona）開價亦遠遠不及。

美斯宣傳沙特旅遊業 只做幾件事輕鬆袋近兩億酬勞 【下一頁】

同時，馬斯指美斯加盟的協商在近1年半內開始「加速」，最終在今年5月底時敲定。他稱起初是由股東之一﹑英格蘭名宿碧咸（David Beckham）與美斯接觸，多數只與足球有關，不希望向美斯施壓。

雙方其後分別在巴塞隆那﹑邁阿密﹑阿根廷羅沙里奧及多哈商討，甚至在去年世界盃期間全程留在卡塔爾關注阿根廷。馬斯承認，與蘋果（Apple）的合約對簽入美斯十分重要，美斯長年贊助商Adidas亦有與他達成分潤計劃。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美斯轉會帶動北美足球票價急增 首戰傳升逾10倍
2023/06/08
美斯轉會帶動北美足球票價急增 首戰傳升逾10倍
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
2023/06/08
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？
2023/05/24
美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？
美斯季尾料離隊 PSG球迷示威要求走人
2023/05/04
美斯季尾料離隊 PSG球迷示威要求走人
2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半
2023/05/04
2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半

你可能感興趣

美斯轉會帶動北美足球票價急增 首戰傳升逾10倍
17:30 2023/06/08
美斯轉會帶動北美足球票價急增 首戰傳升逾10倍
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
11:17 2023/06/08
美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）
美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？
14:35 2023/05/24
美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？
網絡熱話 美斯 美國 沙特阿拉伯 阿根廷 足球

下一篇文章

是拉差辣椒醬短缺持續 墨西哥乾旱導致辣椒失收
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

聯合航空取消航班數千乘客滯留 CEO坐私人飛機捱轟急致歉
聯合航空取消航班數千乘客滯留 CEO坐私人飛機捱轟急致歉
哈里梅根連失Netflix同Spotify合約 歸咎唔好彩
哈里梅根連失Netflix同Spotify合約 歸咎唔好彩
普京認直接資助「瓦格納」76億元 更易被起訴戰爭罪
普京認直接資助「瓦格納」76億元 更易被起訴戰爭罪
法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態
法國出動4.5萬警鎮壓示威 或宣布緊急狀態
【俄烏戰爭】俄軍傳4地區取進展 澤連斯基認反攻暫成效有限（持續更新）
【俄烏戰爭】俄軍傳4地區取進展 澤連斯基認反攻暫成效有限（持續更新）
全球最「長壽」報章紙本停刊 頭版以數字紀念320年歷史
全球最「長壽」報章紙本停刊 頭版以數字紀念320年歷史
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款