市建局觀塘第四及五區重建方案 總樓面面積擴至270萬平方呎

市建局的觀塘市中心重建項目第四及第五發展區於今年初流標。市建局將改為採用「垂直城市」模式，提供1幢商住混合大廈，樓高360米。

根據市建局向區議會提交的新方案，項目地積比率將增至12倍，總樓面面積提升25%，至270萬平方呎。其中，舊方案沒有的住宅部分，將改為佔最多45%，而商業部分則較舊方案少兩成，由216萬平方呎降至165.4萬平方呎，並未有再細分寫字樓、零售及酒店等類別。



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編輯：譚翠兒