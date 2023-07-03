是拉差辣椒醬短缺持續 墨西哥乾旱導致辣椒失收

是拉差辣椒醬（Sriracha）去年已出現短缺，但今年受墨西哥乾旱和科羅拉多河（Colorado River）供水耗盡，導致主要成分墨西哥紅辣椒（red jalapeños）短缺，再次有生產量不足問題。生產商匯豐食品公司（Huy Fong Foods）表示，已縮減產量。

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目前經銷商在亞馬遜（Amazon）、 eBay和Craigslist上，是拉差辣椒醬售價最高可達120美元（約936港元），遠高日常售價。匯豐食品公司發表聲明表示，雖然近期恢復有限生產，但未估計供應量何時會增加，聲明亦未預料何時再於超市上架。

新墨西哥州立大學（New Mexico State University）植物科學家兼智利胡椒研究所（Chile Pepper Institute）成員Stephanie Walker表示，人工種植墨西哥紅辣椒十分具有挑戰性，而且屬勞動密集型的產物，加工前需要人手去梗。

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加州大學（University of California）戴維斯分校作物研究員Paul Gepts表示，辣椒通常需要大量灌溉種植，但供水一直在減少，若未能用一定的最低水量灌溉農作物，除非降雨，否則難有農作物出產。由於氣候變化，預料相關破壞將會變得更頻密。

是拉差辣椒醬一共使用5種辣椒，種植地區分布在墨西哥和玻利維亞等美洲地區。Stephanie Walker表示，是拉差辣椒醬獨特的風味和質量深受消費者喜愛，公司必須種植墨西哥辣椒。外界分析指，在受極端天氣影響較少地區種植，及培育耐高溫及乾旱品種，或有助避免未來短缺。

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責任編輯：李俊儀