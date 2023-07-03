▲ 【AAPL】蘋果Vision Pro出貨恐遇暗湧？ 據報被迫大削產量預測

蘋果（美：AAPL）首款混合實境（Mixed Reality，簡稱MR）裝置「Vision Pro」計劃明年初上市，初期目標量產100萬部，惟據外電報道指，由於生產技術問題，蘋果迫使不得不下調出貨量預測。

報道引述多位直接了解製造過程的人士透露，其Vision Pro設計複雜和生產困難，是導致縮減目標的原因，而更實惠版本的設備的計劃也不得不推遲。其中有兩名接近蘋果及立訊精密（深：002475）人士表示，公司準備在2024年生產不到40萬部。多個行業消息人士稱更指出，立訊精密是蘋果目前唯一的該設備組裝商。另外，Vision Pro組件的兩家中國獨家供應商表示，蘋果只要求他們預備好第一年生產13萬至15萬部的數量。

這兩項預測都意味其Vision Pro產量將大幅削減，此前的首12個月內部銷售目標為100萬部。

面臨的主要障礙之一是該設備光滑屏幕的製造。Vision Pro由兩款微型OLED顯示器組成，包括每隻眼睛一款和一款朝外的彎曲「柱狀」透鏡組成。內部顯示屏的分辨率超過了目前市場上的任何產品，而外部鏡頭則將佩戴者的眼睛投射到外部世界。據兩位知情人士透露， 6月份演示的原型機的微型OLED顯示屏由Sony和芯片製造商台積電提供。Sony和台積電拒絕就Vision Pro中的任何角色發表評論。

Vision Pro為蘋果有史以來最貴產品，其售價為3,499美元，機體將搭載M2芯片、R1芯片，4K解析度屏幕，操作系統為VisionOS，有Multi-App 3D Engine。用戶可以配合MacBook電腦使用，蘋果亦舉出各種使用場景，包括辦公室、家居環境，同時可以FaceTime應用。

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編輯：姚卓然