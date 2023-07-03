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比亞迪上月新能源車銷售符預期 評級「買入」為行業首選

股樓投資 13:08 2023/07/03

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花旗發表報告指，比亞迪（01211）公布6月新能源汽車銷量為25.3萬輛，按年升89%，按月升5%，符合該行預期；上半年新能源汽車銷量按年升96%至126萬輛。其中，6月海外新能源乘用車銷量達10,536輛，按月升3%。

該行預料，比亞迪已安裝電池產能達11.82吉瓦時，按年升72%、按月升3%，而上半年已安裝電池產能達60.25吉瓦時，按年升77%。該行表示，高利潤的電動車Denza 6月銷量銷量達到1.1萬輛，下半年利潤率趨勢進一步改善。

【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」 提供逾3000航空業職位空缺【見下頁

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該行預料，比亞迪6月未交付訂單按月升6%，H股目標價維持602元，評級「買入」，並列其為行業首選。

同場加映：【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

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編輯：譚翠兒

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比亞迪 電動車 汽車 新能源 經濟 買入 香港 H股 行業

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