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【美股開市】美國獨立日假期前半日市　道指低開89點、納指升0.1%（不斷更新）

股市 21:32 2023/07/03

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美國獨立日假期，美股周一半日市，周二休市。美股三大指數表現分歧，道指低開89點，納指則升0.1%。

數據方面，美國今日將會公布6月製造業PMI終值、6月ISM製造業指數。本周焦點方面為6月非農數據，另外亦要留意FOMC會議紀錄。

另外，俄羅斯副總理Alexander Novak表示，俄羅斯計畫下月削減每日50萬桶原油出口量，以維持全球市場平衡。早前，俄羅斯在OPEC+中的重要盟友沙特阿拉伯宣布，將每日100萬桶的自願減產延長到8月。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股周一提早收市、周二休市　聚焦周五美國6月非農就業人口增長（附數據表）

    點擊圖片放大
    +2

即市走勢︰

【21：30】道指跌89點，報34318點，納指升0.1%，報13802點，標指微跌7點，報4442點。

【18：13】道指期貨跌30點，納指期貨升0.2%，標指期貨微升。

【12：13】道指期貨跌6點，報34637點，標指期貨無升跌，報4488點，納指期貨升14點或0.1%，報15351點。

【11：36】【TSLA】美國德州擬強推Tesla充電標準　遭數間充電樁營運商聯名反對

【09：00】【大行看法】法國外貿銀行吳卓殷：美滙今季料最高見105　年底或回落至100樓下

【08：15】【中美關係】美財長耶倫將於本月6日至9日訪華　與中國高官會面

【07：56】【TSLA】Tesla第二季交付46.6萬輛超預期兼創紀錄　減價推動銷量見成效

【07：30】美國消費通脹緩和， 利好美股，科技股領漲，道指午市漲幅擴大至最多升344點，收升285點或0.8%， 報34407點； 納指升196點或1.4%， 報13787點； 標指升53點或1.2%， 報4450點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指收漲285點　納指升1.4%　蘋果市值突破3萬億美元（不斷更新）

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股、美股下半年點走？ 蘋果市值破3兆美元後部署

責任編輯︰梁浩碩

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