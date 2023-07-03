【美股開市】美國獨立日假期前半日市　道指低開89點、納指升0.1%（不斷更新）

美國獨立日假期，美股周一半日市，周二休市。美股三大指數表現分歧，道指低開89點，納指則升0.1%。

數據方面，美國今日將會公布6月製造業PMI終值、6月ISM製造業指數。本周焦點方面為6月非農數據，另外亦要留意FOMC會議紀錄。

另外，俄羅斯副總理Alexander Novak表示，俄羅斯計畫下月削減每日50萬桶原油出口量，以維持全球市場平衡。早前，俄羅斯在OPEC+中的重要盟友沙特阿拉伯宣布，將每日100萬桶的自願減產延長到8月。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股周一提早收市、周二休市 聚焦周五美國6月非農就業人口增長（附數據表）

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即市走勢︰

【21：30】道指跌89點，報34318點，納指升0.1%，報13802點，標指微跌7點，報4442點。

【18：13】道指期貨跌30點，納指期貨升0.2%，標指期貨微升。

【12：13】道指期貨跌6點，報34637點，標指期貨無升跌，報4488點，納指期貨升14點或0.1%，報15351點。

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【07：56】【TSLA】Tesla第二季交付46.6萬輛超預期兼創紀錄 減價推動銷量見成效

【07：30】美國消費通脹緩和， 利好美股，科技股領漲，道指午市漲幅擴大至最多升344點，收升285點或0.8%， 報34407點； 納指升196點或1.4%， 報13787點； 標指升53點或1.2%， 報4450點。

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責任編輯︰梁浩碩