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【美股開市】美國獨立日假期前半日市 道指低開89點、納指升0.1%（不斷更新）
美國獨立日假期，美股周一半日市，周二休市。美股三大指數表現分歧，道指低開89點，納指則升0.1%。
數據方面，美國今日將會公布6月製造業PMI終值、6月ISM製造業指數。本周焦點方面為6月非農數據，另外亦要留意FOMC會議紀錄。
另外，俄羅斯副總理Alexander Novak表示，俄羅斯計畫下月削減每日50萬桶原油出口量，以維持全球市場平衡。早前，俄羅斯在OPEC+中的重要盟友沙特阿拉伯宣布，將每日100萬桶的自願減產延長到8月。
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焦點新聞︰
【外圍一周前瞻】美股周一提早收市、周二休市 聚焦周五美國6月非農就業人口增長（附數據表）
即市走勢︰
【21：30】道指跌89點，報34318點，納指升0.1%，報13802點，標指微跌7點，報4442點。
【18：13】道指期貨跌30點，納指期貨升0.2%，標指期貨微升。
【12：13】道指期貨跌6點，報34637點，標指期貨無升跌，報4488點，納指期貨升14點或0.1%，報15351點。
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【07：30】美國消費通脹緩和， 利好美股，科技股領漲，道指午市漲幅擴大至最多升344點，收升285點或0.8%， 報34407點； 納指升196點或1.4%， 報13787點； 標指升53點或1.2%， 報4450點。
即睇美股收市︰
美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指收漲285點 納指升1.4% 蘋果市值突破3萬億美元（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩