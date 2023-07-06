【美股期貨】道指期貨跌112點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

聯儲局幾乎所有決策官員料今年還將多次加息，美股隔晚下跌後，美股期貨周四於亞洲時段續跌，其中道指期貨跌112點，納指期貨跌73點或0.5%。美國今日將會公布上周初領失業救濟人數、MBA抵押貸款申請、MBA30年期固定抵押貸款利率、ADP就業變動、6月Challenger裁員人數、5月JOLTS職位空缺數、6月服務業PMI終值、6月ISM非製造業指數。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【12：20】道指期貨跌112點，報34397點，標指期貨跌15點，報4468點，納指期貨跌73點或0.5%，報15287點。

【12：20】【下半年展望】晨星：美股科技股被高估、屬獲利時機 推薦價值股

【11：19】【人工智能】ChatGPT上月網站月流量和獨立訪客量 自去年11月推出以來首次下跌

【11：07】【中美關係】美財長耶倫預計今日下午4時半抵達北京 與中國高級官員會面

【10：51】【AI浪潮】馬斯克視像參與上海AI大會：中國將有強大AI能力 預告年底實現全自動駕駛

【10：18】【加密貨幣】貝萊德芬克：加密貨幣將徹底改變金融業 比特幣將「黃金數字化」

【09：11】【中美角力】美國據報限制中國企業使用雲服務 料新政今夏出台

【07：59】【儲局官員】威廉斯︰經濟數據支持儲局有必要加息

====以下為7月5日美股市況====

聯儲局在本港周四凌晨公布6月議息紀錄，稱幾乎所有決策官員料今年還將多次加息，但加息步伐較此前放緩。官員們維持美國今年經濟將輕度衰退的預測不變，失業率則面臨上行風險。儲局將於7月25至26日舉行貨幣政策會議。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

議息紀錄指出，儘管部分官員希望6月加息，但幾乎所有官員都認為6月暫停加息是合適做法。

受中國數據欠佳、中美科技角力及地緣危機影響，加上加息陰霾，美股反覆下滑，AI（人工智能）概念股拉鋸。截至今晨4時（即收市），道指跌129點，報34288點；標指跌8點，報4446點；納指跌25點或0.18%，報13791點。歐股收市跌0.73% 。美10年債息升破3.9厘關，暫報3.934厘，美滙指數亦企穩103水平。

沙特能源部長表示，沙特及俄羅斯最新的減產表現出團結，油價造好，紐約期油升3%，報71.91美元。沙特阿美（Saudi Aramco）行政總裁納賽爾（Amin Nasser）表示，近期油價持續下跌，是受到經濟衰退陰霾牽連，但他對需求前景仍然充滿信心。

俄羅斯烏克蘭危機有新進展，據外電引述歐洲及中國官員指，習近平3月時向普京表示不要對烏克蘭使用核武，中國官員其後私下說服普京放棄核武威脅而受到讚譽，並指這是中國與歐洲修復關係的核心，令市場對和平前景重燃希望。

不過，烏克蘭總統澤連斯基向法國總統馬克龍通報，俄羅斯控制的紮波羅熱核電站發生的危險挑釁事件。俄羅斯國家通訊社援引該國核網絡運營商顧問，烏克蘭正計劃襲擊這一關鍵設施。

澤連斯基其後補充，俄羅斯軍方在扎波羅熱核電站的幾個發電機組的屋頂上放置了類似爆炸物的物體。另外，澤連斯基高級顧問Andriy Yermak指，中國反對俄國用核武的立場非常重要。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【02：10】儲局公布6月議息紀錄，稱幾乎所有官員料年內多次加息； 債息升破3.9厘， 道指跌逾120點

【23：20】特斯拉牛皮 Meta升逾3% 道指跌62點、納指反覆

【21：45】道指曾跌191點後，跌幅收窄至百點水平，納指曾跌0.4%後走勢反覆。

【21：30】特斯拉跌0.2% 道指跌184點、納指跌0.3%

【19：56】【日本股市】日本股市4萬點？ 分析師：日本央行不想30年後再製造泡沫

【19：02】【新股IPO】AI獨角獸第四範式 完成中證監報備程序

【18：43】【大行看法】瑞士寶盛：維持中資股「中性」評級 建議年底前買一類股

【18：17】【大行看法】施羅德：長線投資者對內地股市失去信心

【18：10】道指期貨跌146點、納指期貨跌0.7%，大宗商品價格有支持，紐約期油升2%，金價升0.4%。

【18：02】【HSBC滙豐】滙豐倫敦總部測試量子技術 應對未來網絡威脅

【17：24】【家族辦公室】新加坡擬修訂家辦稅務寬免條件 冀鼓勵投資當地

【16：26】【人民幣匯價】內地銀行據報再下調企業美元存款利率上限 人民幣回軟至7.24

【16：00】俄羅斯烏克蘭危機有新進展，據外電引述歐洲及中國官員指，習近平3月時向普京表示不要對烏克蘭使用核武，中國官員其後私下說服普京放棄核武威脅而受到讚譽，並指這是中國與歐洲修復關係的核心，令市場對和平前景重燃希望。

不過，烏克蘭總統澤連斯基向法國總統馬克龍通報，俄羅斯控制的紮波羅熱核電站發生的危險挑釁事件。俄羅斯國家通訊社援引該國核網絡運營商顧問，烏克蘭正計劃襲擊這一關鍵設施。

【15：09】【大行看法】瑞銀財管料7月後有財政及貨幣刺激政策推出 維持中資股高單位數至中雙位數升幅、看好三板塊

【14：36】【新股IPO】Shein據報已與3家投行商討赴美IPO 尚未決定紐交所或納斯達克上市

【12：06】道指期貨跌44點，報34593點，標指期貨跌3點，報4488點，納指期貨跌21點或0.1%，報15343點。

【11：32】【HSBC滙豐】北京市委會見滙豐杜嘉祺 滙豐：加大在京投資並建全球財富管理中心

【10：30】【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲突訪巴基斯坦 後續旅程將是這個中亞國家？

【08：25】【銀行業】英國據報考慮要求外資銀行設子公司 以便出現問題時能迅速介入

【07：30】【電動車】乘聯會：Tesla中國6月銷售9.37萬輛 按年增18.7%

【07：30】【美股焦點】Meta周四推Thread 搶Twitter市場

====以下為7月4日美股市況====

美國獨立日假期，美股周二休市 ， 投資者關注美國財長耶倫周四訪華。道指期貨暫報34594點，跌43點，納指期貨跌0.13%。

德國今日將會公布5月進出口、貿易收支數據。歐股收市微升0.07%，報461點。

聯儲局對銀行進行的年度壓力測試，被銀行質疑相關預測與銀行有出入。美銀和花旗指，它們自己的預測與聯儲局有所不同，正就此與當局進行討論。聯儲局的年度考核和預測結果受到密切關注，是因為這決定了銀行可以向投資者回報多少紅利的關鍵因素。美銀聲明指，與聯儲局討論以「理解9個季度壓力期間其他全面收益的差異」；花旗則表示正設法理解非利息收入的差異。



美滙指數在103關徘徊，暫報102.99；美國經濟動力繼續強勁，國債息暫報3.858厘。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【21：40】道指期貨跌37點，納指期貨升3點或不足0.1%。

【18：40】道指期貨跌24點，納指期貨跌14點或0.1%。

【13：23】【Yahoo搜尋】Yahoo據報計劃重新上市 CEO：公司盈利能力很強

【13：18】【澳洲議息】澳洲央行維持利率4.1厘不變、符預期 澳元兌美元急速走低

【12：43】道指期貨升11點，報34648點，標指期貨升不足1點，報4493點，納指期貨跌9點，報15355點。

【11：31】【美股焦點】Meta Quest VR裝置據報打入中國市場遇阻 原因竟是朱克伯格3年前的一句說話......

【10：42】【加密貨幣】納斯達克向美國證交會重新提交詳細文件 涉及貝萊德現貨比特幣ETF上市申請

【09：49】【HSBC滙豐】滙豐據報密謀挖角瑞信中東高級財富管理團隊 或對瑞銀構成衝擊

【08：45】【富豪排名】鐵籠格鬥比試前馬斯克先勝一局 上半年身家增長近千億美元打贏朱克伯格

【08：03】【HSBC滙豐】英監管機構據報將就存款利率問題與滙豐等銀行高層會面

====以下為7月3日美股市況====

美國獨立日假期，美股周一半日市，周二休市。截至本港時間今晨1時（即收市），道指報34418點，升10點或0.03%；標普500指數報4455點，升5點或0.12%；納指報13816點，升28點或0.2%。美國10年期債息一度跌穿3.8厘，其後低位回升。美滙指數亦自即市高位103.27回落， 尾市暫報102.95。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

彭博億萬富翁指數顯示，上半年全球前500名最富裕人士，其個人財富合共增長8520億美元，創2020年下半年以來最佳半年表現 ； 投資者熱捧人工智能（AI）概念刺激科技股節節上升，Tesla行政總裁馬斯克的個人財富淨值增966億美元，Meta行政總裁朱克伯格增長589億美元，成為大贏家。

Tesla股價周一早市曾急升8.6%，高見284.25美元，收市升6.9%，報279.82美元， 創3月21日以來最大單日漲幅。總市值突破7500億美元，成交231億美元，交投活躍未有受半日市的影響。不過，緊隨其後的英偉達股價收升0.26%，報424.13美元。

美國數據欠佳，為儲局加息預期繼續降溫，美國製造業錄得3年來最大降幅，連續第8個月萎縮，6月ISM製造業指數由46.9跌至46，銷售價格、就業均下跌至41.8及48.1，新訂單由42.6上升至45.6，均低於50的萎縮水平。

生產指標ISM製造業指數處於2020年5月以來最低，表明商品需求疲弱。新訂單指標連續第10個月萎縮。未交貨訂單下降，有助於解釋製造業就業指標回落。ISM製造業指數的就業指標跌至三個月低點48.1，表明增加人手的製造商減少。

隨著消費轉向服務領域，許多美國人繼續限制在商品上的支出，還有很多美國民眾節衣縮食，因為通脹居高不下削弱了收入，影響購買力。

本周焦點方面為6月非農數據，另外亦要留意FOMC會議紀錄。

另外，俄羅斯副總理Alexander Novak表示，俄羅斯計畫下月削減每日50萬桶原油出口量，以維持全球市場平衡。早前，俄羅斯在OPEC+中的重要盟友沙特阿拉伯宣布，將每日100萬桶的自願減產延長到8月。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股周一提早收市、周二休市 聚焦周五美國6月非農就業人口增長（附數據表）

▼ 點擊圖片放大 +2

即市走勢︰

【00：19】歐市尾市，德國10年期國債收益率漲4.5基點，報2.437厘，盤中交投於2.363厘至2.453厘區間。 兩年期德債收益率漲6.4基點，報3.26厘，盤中交投於3.168厘至3.277厘區間；30年期德債收益率漲0.6個基點，報2.395厘。

【00：12】若干被解僱的員工起訴馬斯克實控的社交媒體公司推特，他們指控推特規避仲裁程序。

【23：35】歐洲主要股指收跌，德國DAX指數跌0.4%，法國CAC40指數跌0.2%，英國富時100指數跌0.1%。泛歐STOXX 600指數跌0.2%

【23：15】數字貨幣交易所Coinbase漲逾11%，此前美國芝加哥期權交易所（CBOE）重新提交富達的比特幣ETF申請。

【21：30】道指跌89點，報34318點，納指升0.1%，報13802點，標指微跌7點，報4442點。

【18：13】道指期貨跌30點，納指期貨升0.2%，標指期貨微升。

【12：13】道指期貨跌6點，報34637點，標指期貨無升跌，報4488點，納指期貨升14點或0.1%，報15351點。

【11：36】【TSLA】美國德州擬強推Tesla充電標準 遭數間充電樁營運商聯名反對

【09：00】【大行看法】法國外貿銀行吳卓殷：美滙今季料最高見105 年底或回落至100樓下

【08：15】【中美關係】美財長耶倫將於本月6日至9日訪華 與中國高官會面

【07：56】【TSLA】Tesla第二季交付46.6萬輛超預期兼創紀錄 減價推動銷量見成效

【07：30】美國消費通脹緩和， 利好美股，科技股領漲，道指午市漲幅擴大至最多升344點，收升285點或0.8%， 報34407點； 納指升196點或1.4%， 報13787點； 標指升53點或1.2%， 報4450點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指收漲285點 納指升1.4% 蘋果市值突破3萬億美元（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩